Videóra vették, ahogy bölényre vadásznak a farkasok a lengyel őserdőben

A Białowieża-erdőbe 1952-ben telepítették vissza az európai bölényeket (Bison bonasus), méghozzá jelentős sikerrel: Európa utolsó őserdejében mostanra már több mint 900 példány él. Ezekről korábban úgy hitték, hogy nincs olyan állat, ami prédának tekinthetné őket, egy frissen megjelent tanulmány szerint viszont elképzelhető, hogy mégis akad olyan ragadozó, ami a bölényt is megpróbálja elejteni: a farkas.

A Lengyel Tudományos Akadémia kutatói kameracsapdákat helyeztek ki az erdőbe. A felvételeken egy 11 állatból álló bölénycsorda látható: öt felnőtt tehén, két kifejlett és egy fiatal bika, valamint egy borjú. A reggel 7 óra 25 perckor érkező farkasok nem túl meglepő módon ez utóbbit veszik célba, kétszer is odakapnak: amikor a tehenek megpróbálják elűzni a ragadozókat, kihasználják az alkalmat, és az egyikük a nyakánál próbálja megragadni a borjút. A támadás végül nem zárult sikerrel, a bölények elkergették a farkasokat.

A felvételt készítő Emlőskutató Intézet kutatói szerint ez az első alkalom, hogy videóra vették, ahogy a farkasok bölényre támadnak, ez pedig azt is jelenti, hogy hosszabb távon a bölényprogramban is figyelembe kell majd venni a ragadozók szerepét, amit eddig sokan elhanyagoltak. Bár a farkasok valószínűleg nem okoznak számottevő veszteségeket az állományban, Lengyelországban egyre nagyobb farkaspopuláció él, így idővel már látható változásokat idézhetnek elő a populációban.

Hogy pontosan milyeneket, azt még kutatják: a legjobb forgatókönyv szerint a ragadozók kordában tartják majd a bölénypopulációt, ezzel pedig a bölények és emberek közötti feszültség is csökkenhet (cserébe viszont elképzelhető, hogy ennek az ember-farkas kapcsolatok látják majd a kárát). Valószínűleg jelenleg nem a farkasok jelentik a legfőbb veszélyt a bölényekre, az erdő lengyel részén mindössze négy, egyenként 5-10 állatból álló falka él.