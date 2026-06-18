Van, aki a munkából menekül, van, aki a munkába

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Egyáltalán nem mindegy, hogy egy munkavállaló rajong a munkájáért, szereti a feladatait és ezért túlórázik, vagy olyan erősen szorong, hogy inkább az éjszakákat is beáldozza. A szabadidőben való munkavégzés motivációi igen sokfélék lehetnek, ezek feltérképezésére fejleszt mérőeszközt egy magyar kutatócsoport. Kun Bernadette egyetemi docens és az ELTE PPK Pszichológia Intézetében működő Addiktológia Kutatócsoport jelenleg egy olyan kérdőíves kutatást végez, amelynek eredményeként egy átfogó, a munkafüggőséggel és a kiégéssel való kapcsolatokat is feltáró skála jöhet létre. A kutatáshoz itt lehet csatlakozni, várják a résztvevőket, akik a kitöltés eredményéről visszajelzést is kapnak, és nyereményjátékban is részt vehetnek.

A kutatók egy, a munka világában használható skála kidolgozását tűzték ki célul. A validációs fázis végén létrejövő teszt célja, hogy az eddig ismert skáláknál jobban mérje a túlmunka motivációit, segítsen a dolgozóknak és az alkalmazottak jóllétéért felelős vezetőknek a problémás munkával kapcsolatos viselkedések feltárásában. A teszt eredményei végső soron ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy hosszú távon hatékonyabban lehessen megelőzni és kezelni a kiégéshez és túlzott stresszhez vezető feszültségeket.

Kun Bernadette egyetemi docens Fotó: Kun Bernadette

Nem egyszerűen a túlóráról van szó