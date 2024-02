Felvegyem-e a főnökömnek a telefont, ha hétvégén keres?

Nincs megbízható diagnózisa a munkafüggőségnek, sőt szakmai körökben arról is élénk vita zajlik, vajon a drog- és alkoholfüggőséghez vagy épp a depresszióhoz hasonlóan betegség-e egyáltalán. Miközben azt azért a saját bőrünkön is mind érezzük, hogy a munka és a magánélet egyensúlya végképp megborult, és a technológiai fejlődés egyre csalafintábban mossa el a határokat. Emailekre válaszolunk főzés közben, híreket olvasunk a buszon, sőt a telefonunk csippantással jelzi azt is, ha új feladatokat kapunk. Friss beszélgetésünkben azt vizsgáltuk, hogyan vezethetnek a megélhetési küzdelmek, de akár az önmegvalósítás igénye is a munkafüggőséghez.

Mik azok a viselkedési függőségek? Mikortól munkafüggés a sok munka, és honnan tudhatjuk, hogy munkafüggők vagyunk? Mik a fizikai tünetei? Létezik-e rá diagnózis? Impulzívak-e a munkafüggők, élvezik-e a munkájukat? Milyen munkahelyek, vezetői minták sodorhatnak minket munkafüggésbe? Hogyan kapcsolódik ide a FOMO és a technostressz? Vajon a magyar lakosság hány százaléka lehet munkafüggő? És mi van akkor, ha nem válaszolok azonnal az emailekre?

A Határtalan tudásban, a CEU és a Qubit közös podcastjának legújabb adásában Kun Bernadette pszichológust, azt ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének tanszékvezetőjét faggattuk a munkafüggőség természetéről. A beszélgetést Halmos Máté, a CEU munkatársa vezette.

