Amerikában a közös családi étkezések háromnegyedében valamilyen képernyőre irányul a figyelem

Az amerikai családok étkezési szokásait vizsgálták egy friss kutatásban, amely megállapította, hogy a digitális eszközök mára szinte elmaradhatatlan részévé váltak a közös étkezéseknek. A JAMA Pediatrics folyóiratban megjelent tanulmányhoz 357 szülőt vagy elsődleges gondozót kérdeztek meg az Egyesült Államokban, mindegyiküknek volt legalább egy 4 és 10 év közötti gyereke.

Az eredmények szerint a legutóbbi közös étkezés során a szülők 77,6 százaléka és a gyerekek 68,7 százaléka használt valamilyen digitális eszközt. Az esetek több mint kétharmadában egyszerre nézett valamilyen készüléket szülő és gyerek is.

A kutatók okostelefonoktól a nagy képernyős tévékig és tabletekig mindent figyelembe vettek. Az adatok szerint a szülők leginkább az okostelefonhoz nyúltak, míg a gyerekek inkább tévét vagy tabletet néztek. A használat mintái a demográfiai jellemzők alapján is eltértek: a fekete szülők körében jellemzőbb volt, hogy szülő és gyerek egyidejűleg használt eszközt, az ázsiai szülőknél inkább az önálló használat volt a jellemző. A lányok nagyobb valószínűséggel nyúltak egyedül a képernyőhöz, és kisebb eséllyel osztottak meg szülőjükkel közös képernyőidőt.

Az egyik legérdekesebb megfigyelés az volt, hogy a felek eszközhasználata egymástól nagyrészt független: ha a szülő felvette a telefont, az nem váltotta ki automatikusan, hogy a gyerek is valami után nyúljon.

A jelenség azért aggasztó, mert a rendszeres, közös étkezésnek jól dokumentált előnyei vannak – még a mediterrán étrend ajánlásai között is szerepel. Korábbi kutatások szerint az együtt étkező gyerekek egészségesebb táplálkozási szokásokat alakítanak ki, és jobb az általános közérzetük, míg a serdülőknél a rendszeres családi étkezés az alkohol- és drogfogyasztás alacsonyabb kockázatával is összefügg. Az asztalnál töltött idő sok családban a nap egyetlen olyan pillanata, amikor mindenki együtt van – ezt a lehetőséget szűkíti be, ha a figyelem a képernyőkre terelődik, és a gyerekek kevesebb szülői figyelmet kapnak.