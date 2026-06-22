Légy leleményes, és próbáld meg segítség nélkül!

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303. feladvány: Gyufákból ugyanannyit

Alább a 86-os szám látható gyufákból kirakva. Hogyan lehetséges az, hogy elveszel öt gyufaszálat, és ugyanannyit kapsz, mintha hozzáadnál ötöt?

Illusztráció: Gáspár Merse Előd
1. Tipp

Out of the box megoldás kell ide.

2. Tipp

Egy kis nyelvi lelemény!

Megoldás

Ha elveszünk öt gyufaszálat, akkor marad a 91-es szám. Márpedig, ha 86-hoz hozzáadunk 5-öt, az pont 91.

Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.

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