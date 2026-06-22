Légy leleményes, és próbáld meg segítség nélkül!
303. feladvány: Gyufákból ugyanannyit
Alább a 86-os szám látható gyufákból kirakva. Hogyan lehetséges az, hogy elveszel öt gyufaszálat, és ugyanannyit kapsz, mintha hozzáadnál ötöt?
1. Tipp
Out of the box megoldás kell ide.
2. Tipp
Egy kis nyelvi lelemény!
Megoldás
Ha elveszünk öt gyufaszálat, akkor marad a 91-es szám. Márpedig, ha 86-hoz hozzáadunk 5-öt, az pont 91.
Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.
Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.
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