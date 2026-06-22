Légy leleményes, és próbáld meg segítség nélkül!

303. feladvány: Gyufákból ugyanannyit

Alább a 86-os szám látható gyufákból kirakva. Hogyan lehetséges az, hogy elveszel öt gyufaszálat, és ugyanannyit kapsz, mintha hozzáadnál ötöt?

1. Tipp Out of the box megoldás kell ide.

2. Tipp Egy kis nyelvi lelemény!

Megoldás Ha elveszünk öt gyufaszálat, akkor marad a 91-es szám. Márpedig, ha 86-hoz hozzáadunk 5-öt, az pont 91. Illusztráció: Gáspár Merse Előd

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