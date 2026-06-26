Félrevezetőek a Calvin Klein, az Adidas és az Uniqlo újrahasznosítással kapcsolatos reklámjai a brit hatóság szerint

Letiltották az Egyesült Királyságban három vezető divatmárka, a Calvin Klein, az Adidas és a Uniqlo „recycled”, azaz újrahasznosított anyagból készült termékeket hirdető reklámjait, mert a vállalatok nem tudták alátámasztani a környezetvédelemről tett állításaikat, számol be a Guardian.

Mindhárom divatmárka futtatott ilyen témájú Google-hirdetéseket: az Adidas „újrahasznosított futócipőket”, a Calvin Klein „újrahasznosított” női felsőket, míg a Uniqlo „újrahasznosított anyagokból” készült polárkabátokat és dzsekiket reklámozott.

Az ASA, az Egyesült Királyság reklámfelügyeleti hatósága felszólította a vállalatokat, hogy bizonyítsák a reklámokban szereplő állításokat. Az Adidas azt közölte, hogy ugyan nincsenek külön „újrahasznosított futócipői”, viszont egyes modelljei tartalmaznak újrahasznosított anyagokat. A Calvin Klein szerint egyes női felsők „környezetbarátabb alapanyagokat” tartalmaznak, például újrahasznosított vagy biopamutból készült anyagokat, illetve egyéb, fenntarthatóbbnak nevezett összetevőket. A cég szerint a fogyasztók amúgy sem vonatkoztatják a reklámot a teljes termékkínálatra. Az Uniqlo pedig azzal érvelt, hogy a vásárlók a hirdetést úgy értelmezik, hogy a termékek jelentős arányban készülnek újrahasznosított anyagokból.

Az ASA viszont mindhárom esetben arra a következtetésre jutott, hogy az „recycled”, azaz újrahasznosított kifejezés azt a benyomást kelti, hogy a termékek teljes egészében ilyen anyagokból készültek. Amikor ilyen egyértelmű kifejezéseket használnak a hirdetők, akkor világosan el kell magyarázni, hogy ez pontosan mit jelent, és megfelelő bizonyítékokkal kell alátámasztani. Enélkül fennáll a veszélye annak, hogy a fogyasztókat félrevezetik, állítja a hatóság, amely útmutatást is nyújtana a hirdetőknek, hogy megfelelően kommunikáljanak a fenntarthatóságról.

Tavaly az ASA már betiltotta a Nike, a Superdry és a Lacoste egyes reklámjait is, mert azok félrevezető módon mutatták be termékeik környezeti fenntarthatóságát.

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