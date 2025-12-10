Sokkoló felfedezés: Nem a turkálók fogják megmenteni a világot

Egyre nagyobb környezetvédelmi problémát jelent a fast fashion terjedése, ami már a jellegéből adódóan sem lehet soha fenntartható. A környezettudatos fogyasztók ezért újra felfedezték a turkálókat, de hiába érzik úgy, hogy ezzel hozzájárulnak a környezeti terhek csökkentéséhez, egy friss amerikai kutatás szerint ennek éppen az ellenkezője igaz, a turkáló a túlfogyasztás melegágya.

A kutatásban 1009 amerikai vásárlási szokásait vizsgálták. Mint kiderült, azok, akik sokat költenek új ruhákra, többet költenek a használtakra is, ami arra utal, hogy a turkálók nem helyettesítik, hanem kiegészítik az új ruhák piacát. A megkérdezettek 69 százaléka vásárolt már legalább egyszer használt ruhát, 59 százalékuk pedig mindkét piacon jelentős összegeket költött el.

Egyre több a felesleg

Ez a csoport nemcsak gyakran vásárolt, hanem gyakran adott is el ruhákat, egy-egy darabot pedig jellemzően rövid időn keresztül birtokoltak. Peleg Mizrachi, a kutatás vezetője szerint bár a használt ruha zöldebb megoldásnak tűnhet, mint az új, valójában az adás-vétel során a ruhák gyakoribb cserélgetése miatt még több hulladék is keletkezik, mint az új ruhák esetében. Mizrachi szerint erre az adományozás sem jelent megoldást, az adományboltok sem győzik eladni a rengeteg ruhát, ami így előbb-utóbb valamelyik fejlődő ország szeméttelepén fog kikötni.

Mizrachi szerint bár a használt ruha lehetne környezetbarátabb megoldás, mint az új vásárlása, a többletfogyasztás miatt ez az előny jellemzően nem jelentkezik – és bár egyes ruhagyártók már esküdöznek, hogy környezetbarát és fenntartható működésre állnak át, a használt ruhák piaca egyáltalán nem átlátható. Az még valamennyire nyomon követhető, hogy egy cég mondjuk mennyi visszavett és újrafeldolgozott ruháról számol be egy éves jelentésében, mennyit gyárt, mivel szállíttat, a használt ruhákat forgalmazó cégeknél viszont teljes homályban maradnak ezek a részletek.