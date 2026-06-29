Vajon elég egy kis geometriai érzék?

A Connections népszerű fejtörőtípus, amit a New York Times fejlesztett ki. Lényege, hogy adva van tizenhat szó, és ezeket négy darab négyes csoportba kell osztani valamilyen szabály szerint. Az alábbi feladványban viszont nem szavak, hanem ábrák, azaz ikonok szerepelnek.

304. feladvány: Ikoncsoportosítás

Hogyan lehet az alábbi ikonokat, azaz geometriai ábrákat négy darab négyes csoportba osztani úgy, hogy minden csoporthoz tartozzon egy jellemző tulajdonság, ami csak arra a négy ikonra teljesül, amik a csoportban vannak, és a többire nem? Minden ikon pontosan egy csoporthoz kell besorolható legyen, és nem lehet a csoportok között átfedés. Például az semmiképpen sem jó csoportképző tulajdonság, hogy van kör az ábrán, mert ez négynél több ikonra is teljesül.

1. Tipp Csupa geometriai tulajdonságról van szó, tehát az ikonok által reprezentált dolgokhoz nincs köze a csoportosításoknak. Tekintsük az ikonokat geometriai síkidomoknak!

2. Tipp Páros és páratlan dolgokban is lehet gondolkodni.

Megoldás Az egyik csoportképző tulajdonság, hogy van függőleges szimmetriatengelye az ábrának. Ez a következő négy ikonra teljesül csak: rakéta, naplemente, gyűszű, mikrofon. Egy másik csoportképző tulajdonság, hogy nincs görbe vonal az ábrán. Ez csak a következő négy ikonra teljesül: vonalzók, létrák, gazdasági épület és az X-es lap. Egy harmadik csoportképző tulajdonság, hogy páros számú lyuk van a síkidomon, ez kerékpárra, ollóra és a fagyira és az ujjlenyomatra igaz, hiszen a nulla is egy páros szám. Végül a negyedik csoportképző tulajdonság, hogy páratlan sok különálló részből áll-e a síkidom. A malacpersely, a paletta és a nagyító egyetlen összefüggő részből áll, a dobókocka pedig három részből. Ha te tudsz más megoldást, akkor küldd el az eszventura@qubit.hu e-mail címre!

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.