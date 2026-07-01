Két éven belül tudományos áttörésekre képes kvantumszámítógépet akar létrehozni az USA

Két éven belül olyan kvantumszámítógépet kíván kifejleszteni az Egyesült Államok, ami alkalmas arra, hogy tudományos áttörésekhez járuljon hozzá – írta meg hétfőn a New Scientist.

A jelenlegi kvantumszámítógépek viszonylag kis számú, a számítások lefolytatására szolgáló qubitből állnak, amik zajosak, így hajlamosak hibákat felhalmozni. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DoE) Quantum Genesis kezdeményezése 2028-ig ezen akar változtatni. Ennek érdekében kvantumszámítógép építő versenyt indítanak és létrehoznak egy nemzeti kvantumszuperszámítógép központot.

A kvantumszámítógéppel új kémiai anyagok és molekulák felfedezését kívánják felgyorsítani, amik gyógyszerekként, a mezőgazdaságban, vagy a gyártásban lehetnek felhasználhatók.

„Nagyon bízom benne, hogy az építőelemek már megvannak és nincs szükségünk hatalmas áttörésre” – mondta Darío Gil, a DoE tudományos ügyekért felelős államtitkára. Gil szerint optimizmusát a terület friss előrelépései alapozzák meg, többek közt a hibakorrekciós algoritmusok fejlesztése terén.

„2028 elég ambiciózus, de nem lehetetlen” – mondta Juliette Peyronnet, az Alice & Bob kvantumszámítógép cég munkatársa. Paul Stimers, a Quantum Industry Coalition szervezet képviselője azt mondta, hogy több kvantumszámítástechnikai vállalat is jelezte már, hogy 2028-ra vagy néhány évvel későbbre tudományos célokra használható, hibakorrekcióval ellátott kvantumszámítógépet építenek.