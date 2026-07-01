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Két éven belül tudományos áttörésekre képes kvantumszámítógépet akar létrehozni az USA

Tóth András
július 1.
TECH

Két éven belül olyan kvantumszámítógépet kíván kifejleszteni az Egyesült Államok, ami alkalmas arra, hogy tudományos áttörésekhez járuljon hozzá – írta meg hétfőn a New Scientist.

A jelenlegi kvantumszámítógépek viszonylag kis számú, a számítások lefolytatására szolgáló qubitből állnak, amik zajosak, így hajlamosak hibákat felhalmozni. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DoE) Quantum Genesis kezdeményezése 2028-ig ezen akar változtatni. Ennek érdekében kvantumszámítógép építő versenyt indítanak és létrehoznak egy nemzeti kvantumszuperszámítógép központot.

A kvantumszámítógéppel új kémiai anyagok és molekulák felfedezését kívánják felgyorsítani, amik gyógyszerekként, a mezőgazdaságban, vagy a gyártásban lehetnek felhasználhatók.

„Nagyon bízom benne, hogy az építőelemek már megvannak és nincs szükségünk hatalmas áttörésre” – mondta Darío Gil, a DoE tudományos ügyekért felelős államtitkára. Gil szerint optimizmusát a terület friss előrelépései alapozzák meg, többek közt a hibakorrekciós algoritmusok fejlesztése terén.

„2028 elég ambiciózus, de nem lehetetlen” – mondta Juliette Peyronnet, az Alice & Bob kvantumszámítógép cég munkatársa. Paul Stimers, a Quantum Industry Coalition szervezet képviselője azt mondta, hogy több kvantumszámítástechnikai vállalat is jelezte már, hogy 2028-ra vagy néhány évvel későbbre tudományos célokra használható, hibakorrekcióval ellátott kvantumszámítógépet építenek.

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