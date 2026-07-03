Na, ezt tudja a szenzor, amit a futball-vb labdájába építettek

Ha nem is minden idők, de az idei futball-vb eddigi legdrámaibb VAR-döntése született a magyar idő szerint péntek hajnali Portugália-Horvátország (2-1), egyenes kieséses mérkőzésen.

Portugália éppen a hosszabbítás legvégén szerzett egy fejes góllal 2–1-es vezetést. A hosszabbítás 103. (!) percében azonban a horvátok gólt szereztek, és úgy hitték, hogy egyenlítettek, amikor Mario Pašalić átadása után Joško Gvardiol közelről a kapuba juttatta a labdát. Az eufóriát azonban lehűtötte, hogy játékvezető jelezte, a VAR egy lehetséges lest vizsgál a támadás előkészítése során. A gólt pedig végül les miatt érvénytelenítették, így Portugália jutott tovább a nyolcaddöntőbe.

A találatot azért vették el, mert Pašalić lesen állt, mielőtt továbbpasszolta a labdát Gvardiolnak. Pašalić egy oldalról érkező beadás után tette középre a labdát. Amikor a beadást felé ívelték, még egyértelműen nem volt lesen. A labda azonban útközben egészen minimálisan hozzáért csapattársa, Igor Matanović fejéhez. Ez a szinte észrevehetetlen érintés azonban már elegendő volt ahhoz, hogy Pašalić leshelyzetbe kerüljön.

A labda egy portugál védőről is lepattant, és sokan azt hitték, „ellenféltől kapott labdáról” lesz szó, azonban ez az érintés nem számított, mivel nem szándékos játék volt. A horvátok számára különösen bosszantó, hogy Matanović érintését szabad szemmel szinte lehetetlen volt észrevenni – a korábbi világbajnokságokon pedig nagy valószínűséggel meg is adták volna a gólt.

Idén azonban a FIFA újítások sorát vezette be, többek között a Connected Ball technológiát is, és a mások mellett a CNN által is ismertetett közleményében most részletezte, mi történt a meccs drámai végjátékában. Ezzel pedig rávilágított a labdába szerelt csúcstechnológia szerepére.

Eszerint az Adidas Trionda labdába épített IMU (Inertial Measurement Unit) szenzorok képesek a legkisebb érintést is érzékelni és a technológia az adatokat valós időben továbbítja „Ezeket az adatokat a televíziós közvetítésben egy úgynevezett »szívverés-grafika« jeleníti meg a nézők számára, miközben a játékvezetők minden eddiginél részletesebb információhoz jutnak, hogy gyors és pontos döntéseket hozhassanak” – közölte a vb-ért felelős nemzetközi futballszövetség.

Az IMU olyan elektronikus eszköz, amely egy objektum gyorsulását, szögsebességét, valamint bizonyos esetekben a mágneses tér jellemzőit is méri. Giroszkópokat és gyorsulásmérőket tartalmaz, méri az objektum helyzetét, elfordulását, térbeli elmozdulásait a háromdimenziós térben. Érdekesség, hogy az amerikai kosárlabda liga, az NBA tegnap jelentette be, hogy a közelgő nyári ligák mérkőzésein szintén beépített érzékelővel ellátott labdát fog tesztelni.

Ugyan helyes döntés született, a horvát szövetségi kapitány, Zlatko Dalić azt nyilatkozta, hogy a VAR tönkretette a játék szellemét.

A Trionda specifikációjában szerepel, hogy az IMU érzékelőt egy ütéscsillapító kamrába építik be, amely a labda középpontjában helyezkedik el. Ügyelnek arra, hogy a labda tömegeloszlása kiegyensúlyozott maradjon, repülés közben ne alakuljon ki kilengés vagy instabil mozgás. Minden egyes érzékelőt alapos tesztelésnek vetnek alá, hogy igazolják biztos működőképességét akár szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is, a mozgás pontos követését akár 500 Hz-es mintavételezési frekvenciával, illetve megbízható működését több ezer ismétlődő ütközés után is.

A Trionda labdába épített érzékelők az idei világbajnokságon más meccsen is szerephez jutottak. A Svédország–Tunézia mérkőzésen például a svéd Mattias Svanberg gólját először les miatt érvénytelenítették, hisz úgy tűnt, hogy közvetlenül a szabadrúgásból érkezett hozzá a labda, amikor Svanberg valóban lesen volt. A labdába épített érzékelők azonban megmutatták, hogy a csapattárs, Alexander Isak a szabadrúgás és a kapura lövés között a lábujja hegyével minimálisan, de beleért a labdába. Szabad szemmel semmiképp, de a kamerafelvételek alapján sem lehetett volna egyértelműen megállapítani ezt az érintést. Mivel azonban az érzékelők pontosan meghatározták az érintés pillanatát, a VAR meg tudta állapítani, hogy az átadás Isaktól érkezett, nem pedig a szabadrúgásból, és amikor Isak hozzáért a labdához, Svanberg már nem volt lesen. A gól tehát érvényes volt.

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