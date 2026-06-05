A futball világbajnokságot AI-t és beépített szenzort használó okoslabdával játsszák

A vb-labda neve, a Trionda a spanyol „három hullám” kifejezésre utal, és a tornát rendező három országra reflektál. Színezése és mintázata is a három rendező országot idézi, a piros juharleveles minta Kanadára, a zöld sas Mexikóra, a kék csillagok az Egyesült Államokra. A 2026-os futball-vb labdája azonban más miatt is különleges, okoslabdáról van szó ugyanis, amely AI-t és beépített szenzort használ.

A Trionda egy francia játékos kezében Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A Trionda belsejében levő szenzor (500 Hz-en működő, mozgásérzékelő chip) egyéb, a stadionban elhelyezett érzékelőkkel együtt dolgozik, a rendszer pedig minden pillanatban követi a labda mozgását. A Trionda képes adatokat rögzíteni akár másodpercenként 500 alkalommal is, azaz rendkívül pontos információkat ad a játék minden mozzanatáról. Ezen kívül adatgyűjtő platformként is működik, valós időben továbbítva adatokat a VAR-rendszernek.

Ez egyrészt segíti játékvezetőket a vitás helyzetekben, például a lesek megítélésében. A nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt, például a lövések erősségéről, sebességéről, a labda pályájáról.

A világbajnokság hivatalos meccslabdája Fotó: SOLRAC SANTIAGO/NurPhoto via AFP

A labda négy panelből álló szerkezete mélyen kialakított varrásokkal készül. Ezek segítik a labda repülés közbeni stabilitását, illetve biztosítják, hogy a légellenállás egyenletesen oszoljon el, ami kiszámíthatóbb és stabilabb röppályát eredményez. A labda felületén csak közelről látható, dombornyomott ikonok találhatók, amelyek növelik a tapadást rúgás és cselezés közben – ez különösen hasznosnak bizonyulhat esős vagy párás időben –, illetve segítik a játékosok pontosabb labdakezelését.

A világbajnokságon 48 csapat vesz részt, rekordhosszúságú lesz, hiszen 39 napig tart majd, a nyitómeccs június 11-én Mexikóvárosban, a döntő július 19-én, New Jerseyben lesz.

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