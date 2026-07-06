A Microsoft közel ötezer alkalmazottjától válik meg az AI-fejlesztések költségessége miatt

A Windows szoftvert fejlesztő technológiai vállalat hétfőn bejelentette, hogy munkavállalói létszámának mintegy 2,1 százalékát leépíti, azaz 4800 munkahelyet szüntet meg a 2026-os első félév gazdasági mélyrepülése után – írja a Reuters. A Microsoft részvényei az idei év első hat hónapjában 23 százalékot estek, ami 2022 óta új történelmi mélypontot jelentett. Ennek az egyik oka az AI-fejlesztések kettős hatása a cég gazdasági sikerességére: az Azure felhőszolgáltatás növekvő kereslete növelte a bevételeket, azonban az adatközpontok kiépítésének magas költségei és a rekordméretű beruházások nyomást gyakoroltak a pénzügyi eredményekre.

A Microsoft idén év elején 9 ezer amerikai munkavállalójának – ez az amerikai munkaerejének mintegy 7 százalékát jelenti – önkéntes kivásárlási ajánlatot tett, amit az alkalmazottak egy harmada el is fogadott. A Microsoftnál jelenleg zajló tömeges elbocsátások elsősorban az értékesítési és az Xbox játékrészleget érintik – írta Amy Coleman, a Microsoft HR-vezetője a dolgozóknak küldött e-mailben a Business Insider szerint. A Microsoft Xbox divíziója, ahonnan a hétfői bejelentés szerint 1600 dolgozót bocsátottak el, az idei pénzügyi évben munkaerejének 20 százalékát is leépíti.

Ugyanakkor az AI-fejlesztések miatt megnövekedett kiadások hatására kezdeményezett elbocsátások nemcsak a Microsoftnál tapasztalhatóak egyre nagyobb léptékben. A Meta körülbelül 8 ezer alkalmazottat bocsátott el májusban, ami a vállalat teljes munkaerejének mintegy 10 százalékát jelentette, és az Amazon, a Coinbase, a Google, illetve a Block is elbocsátásokat hajtott végre az elmúlt hónapokban: a nagy technológiai vállalatok AI-beruházásainak pénzügyi kiadásai várhatóan idén meghaladják a 700 milliárd dollárt.

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