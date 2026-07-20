A Biobot nyerte a zsűri első díját, a Robotra Fel! a közönségdíjat a Qubit Nagy Tavaszi Kártyajáték-fejlesztő versenyén

A Qubit március végén negyedszer hirdette meg társasjáték-fejlesztő versenyét, amelynek keretében idén kártyajátékok készítését vártuk a pályázóktól, mégpedig robotika témában. A verseny szervezése ez alkalommal az ELTE Informatikai Karával közösen történt, és az előzsűrizett játékokat a közönség a június 20-án az ELTE lágymányosi kampuszán megrendezett Robotrandi családi nap keretében tekinthette meg és próbálhatta ki, ahol a zsűri által kiosztott három díj mellett a tesztelők értékelése alapján egy közönségdíj is átadásra került. A rendezvényre rengeteg család eljött, és a különféle érdekes interaktív robotikai programok és teltházas előadások mellett több mint kétszáz látogató a játékokat is tesztelte az expótér mellett felállított asztalokon. Ezúton is köszönjük részvételüket a játékok értékelésében!

A versenyre összesen 33 pályamű érkezett az ország minden tájáról. A pályázók tábora is annyira sokszínűnek bizonyult, mint maguk a játékok: a gyakorlott tervezőtől kezdve a matematikusokon és informatikusokon át egészen a lelkes általános iskolás diákokig mindenféle korosztály és hivatás képviseltette magát. A háromtagú zsűri az alábbi 20 játékot választotta ki abból a célból, hogy a rendezvényen bemutatásra kerüljenek:

Robotra Fel!

F.A.R.M.

Robot System Architect

RoboCraft

Replikánsok

Cyber Szabotázs

PorSZÍVÓZÁS

Roboforge Aréna

Cynapse

Martium – A Mars vörös aranya

Test 2.5

Gépigény

Robot küldetés

Robofix Ltd.

Robolúció – Robotok a mindennapokban

Botbuilders – Robotoló kamaszok

Biobot

Robotpárbaj

Robathon

RobotBörze

Néhány visszamondás után azonban lehetőséget kaptak más pályázók is, így a rendezvény napján végül az alábbi táblázatban látható játékok mérettethették meg magukat a közönség előtt. A táblázatban egyúttal a tesztelők értékelései is láthatók.

Külön gratulálunk az alábbi játékoknak, akik a tesztelőktől csak pozitív értékelést kaptak játékukra:

Simon Zoltán: Robotra Fel!

Szőke Tamás: F.A.R.M.

Pafféri Bálint, Pafféri Péter, Szitt Zsófia: Robolúció – Robotok a mindennapokban

Ráfael Balázs : Botbuilders – Robotoló kamaszok

Kara Dávid és Nemesházi Ádám: Biobot

Farkas Bence: Robathon

A verseny alaposan megmozgatta a résztvevők fantáziáját, rengeteg érdekes ötlettel találkoztunk. A zsűri döntése nehéz volt, hiszen idén tesztelés nélkül értékelte a játékokat, csak a szabályok, komponensek és az esetlegesen mellékelt videók alapján. Az értékelésében jelentős szerepet játszott, hogy a robotika témájához mennyire kreatívan nyúlt a szerző, azt mennyire szervesen tudta egy kártyajátékban megjeleníteni. Emellett a játék hossza, könnyed magyarázhatósága és informatív jellege is szempont volt. Mindezeket figyelembe véve a zsűri az alábbi három játékot díjazta, de ez nem jelenti azt, hogy a többi játék ne lett volna élvezetes, amit már csak az is jól mutat, hogy az összes előzsűrizett játékra zömében pozitív értékelés érkezett a Robotrandi rendezvényen.

I. helyezett: Biobot



Illusztráció: Kara Dávid és Nemesházi Ádám

Szerzők: Kara Dávid és Nemesházi Ádám

Rövid ismertető: Ez a játék egy lenyűgöző posztapokaliptikus világban játszódik, amelyben az emberiség elmenekült a Földről, de a hátrahagyott, lemerült robotok szimbiózisba kerültek egy növény-gomba hibrid fajjal, így hozva létre az élő szövetből és fémből álló biobotokat. A téma mellett a játék kellékei is különlegesek voltak, ugyanis részben átlátszó kártyákkal operál a játék, amiket forgatni és átfordítani is lehet, így ezek kombinációs lehetőségeit is érdemes használni.

Nyeremények:

30 ezer forint értékű vásárlási utalvány az ELTE IK jóvoltából;

Játéklehetőség a MystIQueRoom Mesterséges intelligencia nevű 60 perces szabadulópályáján 2–8 fő részére;

2 jegy az Igazából komédia című futurisztikus vígjáték valamely októberi előadására a Pesti Színházba;

GiiKER Smart Four Board Games, avagy háromdimenziós elektromos amőba geekeknek az ELTE IK részéről.

II. helyezett: Robot System Architect

Illusztráció: Dr. Pásztor Szabolcs

Szerző: Dr. Pásztor Szabolcs

Rövid ismertető: Draft (kártyaleválogatás) alapú, tablóépítő kártyajáték, ahol a játékos geometriai illeszkedési szabályoknak megfelelve próbálja beüzemelni és a legjobban kihasználni az összes alkatrészkártyát, amit megszerzett. A játék erőssége, hogy akár 8 fővel is játszható. A szerző a magyarországi Bosch csoportnál dolgozik, ami meg is látszott az alkotásán: a kártyákon szereplő illusztrációk a valóságban is létező ipari alkatrészeket ábrázolnak. A játék alapvetően STEM érdeklődésű játékosoknak készült azzal a céllal, hogy a modern mérnöki fejlesztési szemléletet, a szoftveres integrációt, a lean elveket és az optimalizációt mutassa be játékos formában.

Nyeremények:

20 ezer forint értékű vásárlási utalvány az ELTE IK jóvoltából;

Játéklehetőség a MystIQueRoom Mesterséges intelligencia nevű 60 perces szabadulópályáján 2–8 fő részére;

2 jegy az Igazából komédia című futurisztikus vígjáték valamely októberi előadására a Pesti Színházba;

GiiKER Smart Four Board Games, avagy háromdimenziós elektromos amőba geekeknek az ELTE IK részéről.

III. helyezett: Martium – A Mars vörös aranya

Illusztráció: Körösi Zsolt

Szerző: Körösi Zsolt

Rövid ismertető: A játék a harc, a gyártás és az erőforrás-menedzsment mechanikáit ötvözi. A történet szerint a Föld erőforrásai kimerültek, a túlélés záloga pedig a Marson bányászható különleges vörös kristály, a martium. A játékosok különböző frakciókat irányítva küzdenek a marsi bányákért, miközben folyamatosan fejlesztik harci és bányászati gépparkjukat. Játékmechanikai érdekesség, hogy a játékos által titkosan kijátszott parancskártyák egy kör késéssel hajtódnak végre.

Nyeremények:

10 ezer forint értékű vásárlási utalvány az ELTE IK jóvoltából;

Játéklehetőség a MystIQueRoom Mesterséges intelligencia nevű 60 perces szabadulópályáján 2–8 fő részére;

GiiKER Smart Four Board Games, avagy háromdimenziós elektromos amőba geekeknek az ELTE IK részéről.

Végül pedig jöjjön a közönségdíj, ami talán még a zsűri díjánál is nagyobb elismerés, hiszen az érdeklődő játékosok valódi játékélménye alapján adott értékelésekből származnak. Ezúton is köszönjük a látogatók hozzájárulását; reméljük, élményekkel gazdagon távoztak, és köszönjük a szerzőknek is, hogy el tudták hozni játékaikat.

Közönségdíjas: Robotra Fel!

Illusztráció: Simon Zoltán

Szerző: Simon Zoltán

Rövid ismertető: 2-5 fős családi kártyajáték, amiben a játékosoknak különféle robotjaik számára kell megfelelő munkahelyeket találniuk, és a legértékesebb kombinációkat összeállítaniuk. A játék érdekessége, hogy bizonyos munkahelyek fejleszthetők benne, illetve az, hogy a robotok és munkahelyek párosítását csak a legvégén kell elvégezni, vagyis játék közben is alakíthatjuk stratégiánkat. A draftolós kártyaválasztós mechanika a felnőtteknek stratégiai mélységet, a gyerekeknek pedig könnyen megérthető, intuitív szabályokat biztosít.

Nyeremények:

25 ezer forint értékű vásárlási utalvány az ELTE IK jóvoltából;

Pubbo Air játékos STEM oktatórobot az INFUZE Robotics felajánlásával;

Light Art Musem Budapest belépőjegy két fő részére a legújabb More Than Human című kiállításra.

Minden nyertesnek és résztvevőnek szívből gratulálunk! A tesztelőknek köszönjük a rengeteg játékot és a lelkesedést! Szponzorainknak pedig, akik az alábbiak voltak, köszönjük a támogatást és a nyeremények felajánlását!