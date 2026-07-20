Meghökkentően komplex az emlősök meleg és hideg érzékelése

A hőérzet és a tapintás receptorainak 2021-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezése óta tudható, hogy a termoreceptorok elsőként érzékelik és továbbítják az agynak mindazt ami a test felszínén történik.

Most kiderült, hogy ahelyett, hogy az emlősök szervezete két különálló idegsejtet alkalmazna a meleg és a hideg érzékelésére, ezek a speciális idegsejtek mindkét érzetet képesek jelezni a központi idegrendszernek, hogy a hűvösebb körülményeknek megfelelően fokozza a szervezet aktivitását, vagyis fűtsön, vagy a kiválasztás kivételével csökkentse azt, vagyis hűtsön – olvasható az ausztrál Connect Sci portál ismertetőjében.

A Neuron folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint a Queensland-i Egyetem neurológusai a speciális, kétfoton-kalciumos képalkotás (2-photon calcium imaging) módszerével génmódosított egerek hátulsó talpainak termoreceptor-állományát vizsgálták a 22-42 Celsius-fok közöttuói tartományban. Az egereket genetikailag úgy módosították, hogy termoreceptoraik aktiváláskor fluoreszkáljanak. Kiderült, hogy a termoreceptorok különálló populációi bizonyos hőmérsékleteken aktiválódnának, más hőmérsékleteken pedig deaktiválódnának, a kutatók azt találták, hogy a neuronok fokozatos választ mutattak az inger intenzitásának növekedésével.

A kutatóknak sikerült azonosítaniuk a „Hideg-BE” alpopulációt, amely fokozatosan növelte aktivitását a hőmérséklet csökkenés hatására. A „Meleg-BE” neuronok ugyanezt tették a felmelegedés hatására. Ám találtak egy olyan „Hideg-BE/Meleg-KI” neuroncsoportot is, amelynek tagjai a legkisebb hőmérséklet-változásokra érzékenyek. Ez az alpopuláció „kétirányú választ” mutatott, aktivitása a hőmérséklet csökkenésével nőtt, és gyengült annak emelkedésekor.

A kutatók szerint a termoreceptorok működésének még mélyebb szintű megismerése a termikus diszfunkcióval küzdő emberek kezelésében is segíthet, mivel a pontos hőmérséklet-érzékelés kritikus fontosságú a homeosztázis, vagyis a szervezet stabil belső egyensúlyának fenntartásában. A kutatók szerint eredményeik segíthetnek megmagyarázni, mi történik, amikor a test termoreceptorai károsodnak az öregedés és a betegség során.

Ismert, hogy a gerincvelő-sérüléssel, szklerózis multiplexszel, cukorbetegséggel vagy perifériás neuropátiával élők elveszíthetik a hőérzékelés bizonyos aspektusait, ami megnehezíti a környezeti hőmérséklet-változásokra való reagálást, de az öregedés is jelentősen ronthat ezen a képességen. A hőhullámok idején pedig a zavart hőérzékelés koimoly egészségügyi kockázatokat rejt.

A kutatók a következőkben meg szeretnék érteni, hogy a termoreceptorok károsodása a szervezet degenerációjának korai jele-e, hasonlóan ahhoz, ahogyan a halláskárosodást korábban összefüggésbe hozták a demenciával.