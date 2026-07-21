Az Amerikai Szívszövetség meghatározta, hogy naponta hány csésze kávé számít egészségesnek

Az Amerikai Szívszövetség (American Heart Association, AHA) új tudományos állásfoglalása sokakat megnyugtathat, akik aggódnak amiatt, hogy túl sokat kávéznak. Az AHA szakértői munkacsoportja a legfrissebb egészségügyi adatokra támaszkodva, illetve számos korábbi vizsgálat eredményeit áttekintve megvizsgálta, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterinszintre, valamint az anyagcsere- és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy a legtöbb felnőttnek a napi 400 milligrammot meg nem haladó koffeinbevitel, vagyis nagyjából napi három-öt csésze kávé teljesen biztonságos, nem növeli a szív- és érrendszeri kockázatot, sőt akár jótékony hatású is lehet.

Fontos azonban, hogy a tejszín, a cukor, az édesítőszerek vagy az ízesített szirupok hozzáadása máris semmissé teheti az előnyöket, és a kutatók külön kitértek arra, hogy az energiaitalokra a magas koffein- és hozzáadottcukor-tartalmuk miatt már nem vonatkozik az ajánlás – a kávé és a tea ugyanis a koffein mellett védő hatású antioxidánsokat és egyéb jótékony vegyületeket is tartalmaz.

Az áttekintés összetett, de összességében kedvező képet fest az egyes betegségekről a koffeinbevitel tekintetében. A magas vérnyomással élőknél például tovább emelte a vérnyomást, míg az optimális vérnyomásúak körében a napi egy-három csésze kávé magasabb kockázattal járt a magas vérnyomás kialakulására – a napi háromnál több csésze viszont mintha csökkentette volna ezt a kockázatot. A koffein forrása itt sem volt mindegy: az energiaitalok emelkedett vérnyomással jártak együtt, míg a kávé láthatóan csökkentette azt. A szerzők e különbséget a koffeinkoncentráció eltéréseinek és más bioaktív vegyületeknek tulajdonítják, mint amilyen az energiaitalokban lévő taurin és a kávéban található klorogénsav.

Az előnyök a 2-es típusú cukorbetegség esetében voltak a legszembetűnőbbek: a rendszeres kávéfogyasztás következetesen alacsonyabb kockázattal járt együtt – az egyik vizsgálat 27 százalékkal alacsonyabb kockázatot talált a napi három vagy több csészét fogyasztó nőknél a tartózkodókhoz képest, egy másik pedig 30 százalékos csökkenést a napi öt csészét fogyasztóknál.

A vizsgálatok alapján a kávé a szívet és az agyat is védheti. Harminc kutatás metaanalízise kimutatta, hogy a napi 3,5 csészéig terjedő fogyasztás a koszorúér-betegség mintegy 10 százalékkal alacsonyabb kockázatával jár együtt, a brit UK Biobank adatai pedig a napi két-három csészét jelölték meg ideálisnak, és az előnyöket napi öt csészéig bezárólag figyelték meg. Ennek a védő hatásnak egy része azonban nem a koffeinből, hanem más molekulákból eredhet. A sztrók esetében az egyik vizsgálat szerint a napi három-négy csésze 21 százalékkal csökkentette a kockázatot.

Az AHA szerint tehát egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a koffein mértékkel fogyasztva nem káros, a kávé pedig kifejezetten csökkentheti a koszorúér-betegség, a sztrók, a szívelégtelenség, a pitvarfibrilláció, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Ugyanakkor figyelmeztettek, hogy további vizsgálatokra van szükség a koffein hatásainak a kávé egyéb vegyületeitől való elkülönítéséhez, a kávén kívüli források vizsgálatához, valamint annak megértéséhez, hogy a hatások miként különböznek a magas vérnyomással és más betegségekkel élőknél.