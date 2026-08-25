Lenyűgöző felvételeket küldött a Perseverance a Mars egyik holdjáról

A napfogyatkozás a Földön egyedülállóan látványos, de a Marsról sem néz ki rosszul: a NASA augusztus 12-én készített és frissen nyilvánosságra hozott felvételein megfigyelhető, ahogy a Phobos elhalad a Nap előtt, ebből pedig a kutatók további részleteket tudhatnak meg a szabálytalan alakú égitest keringéséről és jövőjéről.

A Phobos jóval kisebb, mint a föld Holdja (ami azért tudja teljes egészében kitakarni a Napot, mert pont 400-szor kisebb nála, viszont 400-szor közelebb is van a Földhöz), és az alakja is más. A Marsnak két holdja van, a Phobos ezek közül a nagyobbik (annak ellenére, hogy mindössze 27x21,6x18,8 kilométeres méretekkel dicsekedhet), és 5760 kilométerre kering a bolygó felszínétől.

A felvételeket a Perseverance marsjáró Mastcam-Z kamerájával készítették a küldetés 1948. napján, és úgy színezték őket, mint ahogy az ember is látná, ha speciális védőszemüveget viselne, és éppen a Jezero-kráterben tartózkodott volna, amikor a hold elhaladt a Nap előtt. Nem ez az első hasonló felvétel, de ez nem von le semmit a jelentőségéből: korábban a Spirit és az Opportunity is lefotózta, ahogy a Phobos eltakarja a napot, de a Curiosity és a Perseverance is készített már videókat a napfogyatkozásról.

A felvételek összevetéséből a kutatók rájöhetnek, hogy hogyan változik a Phobos pályája, és további részleteket tudhatnak meg a marsi gravitációról is. A hold egy marsi nap alatt háromszor kerüli meg a bolygót, ezalatt pedig egyre közelebb kerül hozzá, így előbb-utóbb (nagyjából 30-50 millió év múlva) a Marsba csapódna, ha előtte a szimulációk szerint nem szakadna darabokra, így csak egy gyűrűt fog létrehozni a bolygó körül.