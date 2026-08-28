Kiborgcsótányok menthetnek életet a katasztrófa sújtotta területeken

Az agyi implantátumokkal ellátott kiborgrovatokat nemcsak a katasztrófák után a külvilágtól elzárt bajbajutottak felderítésére, hanem életmentő gyógyszerek odajuttatására és injekciók beadására is alkalmazhatják a mentőcsapatok – írja a Reuters. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem kutatói a világ legnehezebb súlyú, akár 8,5 centiméteresre is megnövő észak-queenslandi óriás ásócsótányokat szerelték fel elektródákkal és mikrochipekkel, majd fecskendőhengereket és kamerákat erősítettek rájuk. A sci-fibe illő eljáráshoz „először elaltatjuk a rovart, mozdulatlanná tesszük, hogy biztosítsuk, hogy a beültetés folyamata során semmit ne érezzen” – mondta Thang Vo-Doan biorobotikai mérnök, a tanulmány társszerzője a Reutersnek.

A valódi csótányokat nem érte meg robot rovarokkal pótolni, ugyanis a mozgékonyságukat és az ellenálló képességüket egyik mesterségesen gyártott hasonmásuk sem tudta felülmúlni, ráadásul jóval gazdaságosabb is élő állatokat alkalmazni a kutatók szerint. Az Advanced Scienceben megjelent tanulmány szerint a tesztállatok a kísérletben száz százalékos arányban elérték el a célpontjukat, 72 százalékos sikerességgel juttatták be a gyógyszert, és amikor az állatok a cél 15 centiméteres körzetébe jutottak, az injektálás sikeressége a 95 százalékot is elérte. A kutatók szilikon célpontokat és sertésbőrt alkalmaztak a kísérlethez: egy küldetéshez két kiborgcsótányt vetettek be, míg az egyiket kamerával szerelték fel egyfajta felderítő szerepet kapva, addig a másik a távolról irányítható gyógyszereket szállította.

„Miután beültettünk egy elektródát a rovarba, egy kis elektromos jelet alkalmazhatunk az idegrendszer aktiválására vagy stimulálására, így az reagálni tud a parancsunkra” – magyarázta Thang Vo-Doan az eljárás mechanizmusát a Reutersnek. A tanulmány szerint ez az eljárás a földrengések, vagy azokhoz hasonló katasztrófák áldozatainak életmentésében fontos szerepet kaphatnak, ugyanis a távolról vezérelt „paraborgoknak”elnevezett kiborgcsótányok hatékonyan tudnák életveszélybe került emberek állapotát stabilizálni. Ugyanakkor a kutatók figyelmeztettek a tanulmányban, hogy további kutatásokra van szükség a katasztrófa sújtotta területek valódi kihívásainak felmérésére, például az összeomlott épületekben történő jelvesztésre és az injekciók beadásának biztonságosságára fel kell készíteniük az állatokat.