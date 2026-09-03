Fájdalmas műtétek nélkül növesztheti újra a csontokat egy új nanoanyag

Az ajak- és szájpadhasadékkal született gyermekeknél a hiányzó állcsont pótlására jelenleg akár 10–12 éves korukig is várni kell, hogy a testük más részéből vett saját csonttal végezzék el a fájdalmas korrekciós műtétet. A Sydney-i Egyetem kutatói most egy olyan biológiailag lebomló nanoanyagot fejlesztettek ki, amely teljesen kiválthatja ezeket a több mint 50 éve változatlan, invazív beavatkozásokat.

Az ACS Nano folyóiratban bemutatott kalcium-alumínium-szilikát alapú szerkezet nem külső növekedési faktorokat juttat a szervezetbe, hanem a testben meglévő, alvó kémiai jeleket aktiválja, ösztönözve a szervezetet a saját csontszövetének természetes újjáépítésére.

A preklinikai kísérletek során az új anyag nyolc hét alatt 80 százalékkal több új csontot termelt a hagyományos kontrollanyagokhoz képest, miközben tízszeresére növelte a csontgyógyulásért felelős növekedési faktor, a TGF-β1 jelenlétét. A nanoanyag mindössze 30 másodperc alatt elősegíti a véralvadást is, ami azonnal stabilizálja a sérült területet, majd célzottan vonzza a csontképző őssejteket a helyszínre. Ahogy az őssejtekből új, egészséges csontszövet képződik, a szintetikus nanoanyag lassan lebomlik, és a helyét teljesen a szervezet saját szövete veszi át.

A fejlesztés legnagyobb előnye, hogy a gyermekeknél már kisgyermekkorban elvégezhetővé teheti a kezelést, megelőzve az éveken át tartó beszédfejlődési, légzési és önértékelési nehézségeket. Bár a humán klinikai tesztelésekig még további vizsgálatokra van szükség, a technológia a születési rendellenességeken túl a baleseti sérülések és a foghiányok kezelésében is áttörést hozhat.

A kutatócsoport jelenleg azon dolgozik, hogy az anyagot személyre szabott, 3D-nyomtatott vázakba építse be, így a jövőben minden beteg közvetlenül a saját anatómiai hiányosságaira szabott implantátumot kaphatna.

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