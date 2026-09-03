Gazdasági kiesésre számítanak a GTA VI megjelenése miatt

Már csak két és fél hónapra vagyunk a videójáték-történelmi pillanattól, amikor sok-sok év várakozás és csúszás után megjelenik Grand Theft Auto VI. Ám november 19-ét a munkáltatók kevésbé várják, mint a gamerek: a Rockstar Games játékát globálisan már csaknem 5 millióan előrendelték, és a premier napját a rajongók ünnepnapként (tulajdonképpen nem hivatalos munkaszüneti napként) kezelik. A várakozás nem alaptalan: a GTA-játékok eddig közel 475 millió példányban keltek el világszerte, a GTA V mindössze három nap alatt hozott egymilliárd dolláros bevételt 2013-ban, a 13 év után érkező új rész második előzetesét pedig egyetlen nap alatt csaknem félmilliárdan tekintették meg.

A Wall Street Journal riportja szerint a játékot messiásként várók példátlan alapossággal készülnek a megjelenésre. Egy 36 éves szoftverfejlesztő édesapa a tervek szerint öt napra zárkózik be a videójátékos „barlangjába”, egy 30 éves amerikai orvosi műszerész egy teljes hetet vett ki szabadságnak, és előre lefőzött ételekkel készül, míg egy brazíliai közalkalmazott 10 nap szabadságot áldoz arra, hogy végigjátssza a becslések szerint több mint 100 órás tartalommal bíró játékot. A munkáltatókra váró kiesés a 2015-ös Fallout 4 megjelenés idején látott tömeges kamu-betegszabadságos hullámot idézi: egy 2000 játékos megkérdezésével készült elemzés szerint a késő esti játékmenetek másnap átlagosan kétórás termelékenység-csökkenést okoznak a dolgozóknál.

A példátlan őrületet egyes szervezetek már a saját javukra fordítják: az amerikai hadsereg georgiai Fort Stewart bázisának 9. műszaki zászlóalja például négynapos kimenőt ajánlott fel azoknak a katonáknak, akik újra szerződnek a sereggel, és a 130 érintettből máris 44-en éltek a lehetőséggel. Miközben a közösségi médiában mémként terjednek a GTA miatti hiányzást igazoló sablonok, a menedzsereknek komoly kieséssel kell számolniuk a termelékenységben.