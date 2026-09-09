Eddigi legnagyobb európai AI-befektetésére készül a Google Finnországban

Az Alphabet Inc. tulajdonában lévő Google 13 milliárd eurót fektet be a finn AI-infrastruktúrába, amihez egy 22 évre szóló megállapodást is aláírt az országgal a Loviisa atomerőmű üzemidejének meghosszabbítására – írja a Google szerdai közleményében. „Ez a Google első atomenergia-megállapodása az Egyesült Államokon kívül, és úgy gondoljuk, hogy ez egy igazán fontos sarokköve mindannak, amit itt csinálunk" – mondta Ruth Porat, az amerikai vállalat befektetési igazgatója Helsinkiben a sajtónak. A beruházások adatközpontok építését, elektromos hálózatok fejlesztését, illetve olyan tiszta energia- és akkumulátor-projektek megvalósítását foglalják magukban, amelyek a Gemini, a Search, a Maps és a YouTube működését támogatják – közölte a Google a nyilatkozatában.

A Google-höz hasonlóan a Microsoft, illetve a TikTok fejlesztője, a ByteDance is megfelelő lokációt keres az AI-központjaik telepítéséhez, miközben igyekeznek a lehető legalacsonyabban tartani a költségeiket, és betartani az Európai Unió által előírt klíma célokat is. A Google közleménye szerint a cég a 2027 és 2028 közötti építési szakaszban mintegy 3,6 milliárd euróval növeli Finnország GDP-jét, és mintegy 37 ezer munkahelyet fog teremteni országszerte. A vállalat szerint a létesítmények üzembe helyezése után is több ezer munkahelyet fognak biztosítani a helyieknek.

A technológiai óriás vállalat választása azért esett a skandináv országra, mert a tartósan hideg időjárás miatt az adatközpont hűtését jóval olcsóbb lesz megoldani, mint a melegebb éghajlatokon. Ráadásul a Fortum, a finn közműszolgáltató nyilatkozata szerint a hosszú távú vásárlási megállapodás gazdasági biztonságot is jelent a loviisai erőmű élettartamának 2050-ig történő meghosszabbításához és korszerűsítéséhez. Ennek oka, hogy a Finnország és a Google között kötött megállapodás szerint a vállalat Finnország két atomerőműve közül az egyik teljes energiatermelésének legfeljebb 50 százalékára igényt tart, azaz áramot vásárol a szolgáltatótól.