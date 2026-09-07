Üss vagy fuss! – a kristály neurobiológiája

„A pánik szindróma és a demencia tüneteit egyszerre mutató, zavart és gyakran agresszív viselkedés, az alkoholistákra jellemző, tremoros remegéssel és rendezetlenséggel leírható ataxiás mozgás hátterében a fokozott dopamintermelés által generált autoimmun-folyamatok nyomán kialakult krónikus idegrendszeri gyulladás áll, az agyat és a gerincvelőt érintő neuroinflammációval párhuzamosan beinduló kardiovaszkuláris elváltozások pedig döbbenetesen gyorsan súlyos szívelégtelenséghez vezetnek” – foglalja össze a tartós kristályozás következményeit Szemelyácz János pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke.

Bár a legális és illegális drogszcénát közelről ismerő szakemberek közel egy évtizede kongatják a vészharangot a Magyarország legszegényebb régióit letaroló, hivatalosan új pszichoaktív anyagként számon tartott dizájnerdrogok beláthatatlan közegészségügyi és társadalmi veszélyei miatt, a magyarok többsége csak azután szembesült a jelenséggel, hogy az utóbbi hónapokban Budapest köznyugalmát felbolygatta az új típusú szerhasználók tömegesnek érzékelt utcai jelenléte. A gyakran az ámokfutásig antiszociális, zombiként viselkedő kristályozók fővárosi inváziójával a politikusok ingerküszöbét elérő krízis szinte minden szempontból különbözik a korábbi klasszikus drogproblémáktól, amelyeket kizárólag rendvédelmi eszközökkel a világ boldogabb országaiban sem lehet, lehetett hatásosan kezelni. Mivel az idén leköszönő Orbán-kormány legutóbbi, dizájnerek ellen is meghirdetetett kábítószermentesítő hadjárata a jelek szerint kudarcot vallott, úgy tűnik, a megoldás kulcsa a fogyasztók szociökonómiai státusza mellett elsősorban a használt szerek farmakológiai, neurobiológiai tulajdonságaiban keresendő.

Kikristályosodás

A hatalmi mámorral egyező hatása miatt is közkedvelt kokainnal, a partidrogként legendássá vált amfetaminnal és metamfetaminnal együtt a stimulánsok közé sorolt szintetikus katinonok nemzetközi karrierje a 2000-es évek végén indult, az eredetileg kedélyjavítónak szánt mefedronnal. Az első szintetizálása után közel száz évvel, állítólag a 2008-as pekingi olimpiára készülő kínai farmakológusok által újra felfedezett – hivatalosan 4-metilmetkatinon (4-MMC), illetve 4-metilefedron néven ismert – molekula azonban annyira jól sikerült, hogy még gyógyszerré nyilvánítása előtt fürdősónak, illetve növénytápszernek álcázva az internetes feketepiac nemzetközi slágerterméke lett. A Magyarországon Kati néven népszerűvé vált, a világ legtöbb országában a 2010-es évek első felétől az illegális szerek közé sorolt mefedron világhódítása nyomán Ázsiától Európáig legális és illegális laborok sora állt rá a különféle katinon-variánsok tömeggyártására.

Magyarországon jelenleg kristály néven a klorometkatinont (CMC), a 3-klorometkatinont (3-CMC, vagy klofedron), illetve 4-klorometkatinont (4-CMC, más néven klefedron) terítik az erre szakosodott kereskedők. Az orrba szippantható, illetve a szabad bázisú metamfetaminhoz, vagyis a kristálymethez (crystal meth), illetve a szintén nem hőérzékeny crack kokainhoz hasonlóan hevítéssel inhalálhatóvá tehető verzióban is fogyasztható szintetikus stimulánsok még az ipari alkoholoknál is olcsóbbak. A pár száz forintos ár töredéke a grammonként 25 ezer forint feletti összegért beszerezhető kokainénak, de még a 4-6 ezer forint/gramm áron mért amfetaminénak is.

3-klorometkatinon (3-CMC) más néven klofedron a Holland Igazságügyi Intézet (NFI) hivatalos fotóján Fotó: RAMON VAN FLYMEN/ANP via AFP

Hogy a magyar kristály elnevezését a kristálymet vagy a sókristályokat idéző forma ihlette, azt Szemelyácz sem tudja, de annyi bizonyos, hogy az inhalálás kétségtelenül a leghatékonyabb módja a molakula szerevezetbe juttatásának. „Ennek oka az orr nyálkahártya és a szaglásért felelős idegsejtek homloklebenyhez mérhető minimális anatómiai távolsága. A szabad bázisú, nem hőérzékeny hatóanyag így még az intravénás használatnál is gyorsabban fejti ki hatását a központi idegrendszerre” – fogalmaz az addiktológus-pszichiáter. Nem véletlen tehát az a budapesti dohányboltok kirakataiban egyre gyakrabban kiragasztott tájékoztatás, miszerint az üzlet nem forgalmaz efféle inhalálós hevítésre alkalmas üvegpipát.

Kristályelhárítás Budapesten 2026 augusztusában Fotó: Kun Zsuzsi/ Qubit

Üss vagy fuss!

Bár a szintetikus katinonok még véletlenül sem zárjegyes termékek, a klorometkatinonok neurobiológiai hatásmechanizmusának kutatása pedig még az első lépéseknél jár, annyi azért Szemelyácz szerint tudható, hogy ezek a molekulák alapvetően a noradneralin-rendszer működését befolyásolják, de közvetve a szerotonin- és a dopamin-háztartásba is belenyúlnak. Az agy jutalomközpontját ugyanakkor jóval csekélyebb mértékben piszkálják, mint a kokain, de még az amfetaminnál és metamfetaminál is sokkal szerényebb euforizáló hatással bírnak.

Ismert, hogy noradrenalin nevű ingerületátvivő anyag (neurotranszmitter) termelődése, lebomlása, gátlása és aktiválása felelős az éberség, a fókuszált figyelem és a túlélést biztosító stressz-reakciók szabályozásáért. A szintetikus katinonok a szakirodalomban „üss vagy fuss!” néven tárgyalt komplex fiziológiai folyamatot stimulálják úgy, hogy a kristályhatás kvázi állandósítja és a végletekig fokozza a külső ingerek hiányában létre sem jövő, a természetes veszélyhelyzet elmúltával magától lecsillapodó készenléti állapotot. „A tartós és rendkívül magas stressz minden szempontból megviseli az emberi szervezetet, a felületes alvással vagy épp huzamosabb ideig tartó álmatlansággal járó, vadászkutyaszerű fokozott készültségi szint miatt már a legenyhébb külső ingerek is pánikreakciót váltanak ki, a társas viselkedéstől a hőszabályozásig kiváltva ezzel egy sor pszichológiai és élettani folyamat tartós zavarát” – mondja Szemelyácz.

4-klorometkatinon (4-CMC) más néven klefedron a Holland Igazságügyi Intézet (NFI) hivatalos fotóján Fotó: RAMON VAN FLYMEN/ANP via AFP

A szimpatikus idegrendszer túlműködése vérnyomás-növekedést vált ki, a megemelkedett szívfrekvencia miatt kevesebb oxigén jut a szívbe, a tejsavas eltolódás pedig még tovább rontja a szívizomzat működésének hatásfokát. Mindeközben a vázizomzatban is elindul egy, a testtömeghez viszonyítva csekély, de a veseműködés szempontjából jelentős terhelést jelentő fehérjebontási folyamat, vagyis reverzibilesen ugyan, de károsodik az egészséges élettani működést szavatoló kiválasztás. Mindez felborítja a sejtszintű homeosztázist is, az ennek hatására aktiválódó autoimmun folyamatok pedig már egyenes utat jelentenek az agyat és a gerincvelőt érintő idegrendszeri gyulladás és a szívelégtelenség kialakulásához.

Piaci trendek

Az Európai Unió (EU) Kábítószer-ügynökségének (EUDA) legfrissebb látlelete az új pszichoaktív anyagokról azt írja, hogy „egyes fogyasztók úgy tekinthetik, hogy ezek a különböző stimulánsok a hatásaikat tekintve funkcionálisan egyenértékűek, és megfizethető alternatívaként szándékosan keresik is azokat”.

A jelentés szerint a „szintetikus katinonok Európai Unióban bejelentett lefoglalásainak és behozatalának mennyisége 2024-ben 11,5 tonnával, 48,5 tonnára nőtt, és az előzetes adatok alapján 2025 első felében is jelentős mennyiségekre lehet számítani. A bejelentett anyag legnagyobb részét néhány, Indiából – elsősorban Hollandián keresztül – importált nagy szállítmány tette ki. 2025 júliusában Hollandia általános (mindenre kiterjedő) jogi szabályozást vezetett be a szintetikus katinonokra vonatkozóan, ami jelentősen befolyásolhatja azok behozatalát”.

A lengyelországi Pyskowicében 2024-ben felszámolt, szintetikus kábítószer előállító laboratóriumban lefoglalt 185 kilogramm szintetikus katinon egy része Fotó: EUDA

„Az EU korai jelzőrendszeréhez beérkezett jelentések szerint 2025-ben egyre többször értékesítették a N-etil-norpentedront (NEP) megtévesztő módon egy másik katinonként, a 3-MMC-ként, ami nem szándékos fogyasztáshoz és a mérgezések számának növekedéséhez vezetett” – olvasható az EUDA jelentésében, amely szerint a prekurzorok (vagyis az előállításhoz használt alapanyagok) „nagyméretű lefoglalásai és a 65 illegális laboratórium felszámolása arra utal, hogy a szintetikus katinonok gyártása továbbra is jelentős mértékű az Európai Unión belül, különösen Lengyelországban”.