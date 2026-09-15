Ezen a képen dőlt el a GeoGuessr-világbajnokság – te legalább a földrészt eltalálod?

Egy kopár földút, néhány bokor, a háttérben hegyek. Ennyi látszik azon a képen, amelyről Debre Szabolcs Attilának néhány másodperc alatt kellett megmondania, hol készült – ráadásul úgy, hogy még zoomolni sem lehetett. Nemcsak a földrészt találta el, hanem az országot is. Ezzel a tippel lett szeptember 5-én, Berlinben a GeoGuessr első magyar világbajnoka.

Fotó: Google Utcakép (szerkesztve)

Aki most azt gondolja, hogy ez szerencsés, vak tipp volt, az téved. A legjobb GeoGuessr-játékosok évekig tartó tanulás után jutnak el odáig, hogy egyetlen képkockából országot, sokszor egészen konkrét vidéket vagy helyszínt tippeljenek néhány kilométer pontossággal. A 21 éves Debre 2017 óta, tehát majdnem egy évtizede játszik. A térképek és az atlaszok gyerekkora óta érdekelték, így hamar úgy érezte, ez a játék pont neki való – ma pedig ő a világ egyik legjobbja.

Egy svéd fejlesztő unatkozott, aztán esport lett belőle

A GeoGuessr ötlete nagyon egyszerű: a program ledob egy véletlenszerű pontra a földgolyón, ahol a Google Street View képei alapján próbálod kitalálni, hol jársz. Játékmódtól függően akár mozoghatsz is a helyszínen, a legnehezebb mód azonban az ún. NMPZ (no move, no pan, no zoom), amikor csak egyetlen álló képet látsz, még zoomolni sem szabad. Minél közelebb találsz a valódi helyszínhez, annál több pont jár.

A játékot egy svéd IT-tanácsadó, Anton Wallén találta ki 2013-ban. A Google frissen nyilvánossá tett térkép-API-jával bütykölt és összerakott belőle egy kis alkalmazást, amit kitett a Redditre azzal, hogy kíváncsi lenne a véleményekre. Pár nap alatt vírusként terjedt el a játék, de néhány hónap múlva el is csendesedett, és évekig megmaradt a földrajzmániások időtöltésének.

A második, sokkal nagyobb hullám a járvány alatt jött. 2021 elején, amikor az utazás gyakorlatilag leállt, hirtelen mindenki virtuálisan akart más országokba nézni. A játékot ekkor kapták fel a nagy videós platformok, és a világ minden táján nagy nézettséget hoztak az élőben közvetített játszmák és a hihetetlennek tűnő tippekből összeállított rövid klipek. A legismertebb játékosok innen szereztek milliós követőtábort.

Ma már a cég saját adatai szerint több mint 100 millióan játszottak a GeoGuessrrel. 2023-ban megszervezték az első hivatalos világbajnokságot is: Stockholmban, 24 meghívott játékossal és 50 ezer dolláros díjalappal. Azóta ez az összeg a duplájára nőtt, ami nyilván sokakat motivált.

Csakhogy a csúcson már rég nem elég jól ismerni a világtérképet. A legjobbak megtanulták észrevenni azt a rengeteg apró jelet, amik fölött mások elsiklanak: a jellegzetes helyi felfestéseket és jelzőtáblákat, az útpadkát, a kukákat, a növényzetet, az építészetet, és persze a feliratokat, ha szerencsés a helyszín – vagy éppen azt, hogyan néz ki a Google kamerájának vagy az autónak az árnyéka vagy belógó része, és hogy melyik évben járt arra.

Ki a jobb, ember vagy a gép?

Kézenfekvő lenne azt hinni, hogy ezt a feladatot ma már bármelyik chatbot vagy képkereső megoldja. A valóság árnyaltabb. A fordított képkeresés csak akkor segít, ha a kép már szerepel valahol az interneten, de a Google utcaképei nincsenek indexelve. Az általános nyelvi modellek pedig gyakran beleesnek abba a hibába, hogy van egy tippjük, és ahhoz magabiztos indoklást írnak, akár olyan részletekről is, amelyek nincsenek is a képen.

Az igazi versenytársak a képeket is elemző mesterséges intelligenciák. A kifejezetten geolokációra tanított rendszerek régóta erősek ebben: a Stanfordon fejlesztett PIGEON már 2023-ban azt állította magáról, hogy a világ egyik legjobb profi játékosát hat meccsből hatszor legyőzte.

Azóta viszont a nagy, általános célú modellek is felzárkóztak hozzájuk, pedig őket senki nem tanította erre a feladatra. Hogy hol tartanak az emberhez képest, azt nemrég egy olyan összehasonlítás vizsgálta, melynek társszerzője Radu Casapu, a 2025-ös GeoGuessr-világbajnok volt. Az eredmény szoros: Casapu a helyszínek 97,3 százalékánál találta el az országot, a legjobb modell 91,2 százaléknál.

A berlini döntő

A 2026-os világbajnokságot szeptember 2. és 5. között rendezték a berlini Tempodromban, hagyományosan 24 meghívott játékossal és összesen nagyjából 105 ezer dolláros díjalappal. Az esemény köré GeoGuessr-fesztivált szerveztek játékzónával, standokkal és rajongói programokkal.

Debre nem előzmények nélkül érkezett. 2023-ban, tizennyolc évesen, még gimnazistaként jutott ki az első világbajnokságra. Tavaly megnyerte az európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) régió versenyét, majd bejutott a koppenhágai döntőbe, ahol az amerikai Radu 3:2-re nyert ellene.

Debre idén Berlinben a kieséses szakaszban egyetlen meccset sem veszített, a döntő viszont katasztrofálisan indult számára: a francia Blinky, vagyis Mathieu Huet, a 2024-es világbajnok ha még egy meccset nyert volna, azzal eldőlt volna a párharc. Debre azonban fordítani tudott, és felhozta magát 2:2-re, és így a szabályok szerint egy utolsó mindent eldöntő mérkőzés következett, ami a korábbi mozgást vagy körültekintést megengedő módoktól eltérően NMPZ volt. Debre minden képet jobban tippelt, a harmadiknál pedig ellenfele túl nagyot tévedett, így gyorsan vége lett a párviadalnak.

Ez a harmadik kép volt a cikk elején látható fotó, amiről most már elárulhatjuk, hogy Namíbia északi részén készült. Debre nagyon jól ráérzett: tizenöt másodpercen belül Namíbia északi felére tippelt. A tipp leadására körönként legfeljebb egy perc áll rendelkezésre, de amint az egyik játékos rögzíti a tippjét, a másiknak már csak tizenöt másodperce marad. Blinky szintén Afrika déli részét jelölte volna meg, az utolsó pillanatban azonban Argentínára változtatta a tippjét, ezzel elvesztette a döntőt.

Ezt a szintet nem várjuk el a fejtörő rovat olvasóitól, hiszen ez még a korábbi világbajnoknak sem sikerült. Helyette hoztunk két jóval könnyebb képet, mindkettő Magyarországon készült. Lehet, hogy jártál is már ott – de ha nem, akkor is kitalálható.

315. feladvány: Hazai GeoGuessr

Alább láthatunk két Magyarországon készült tájképet. Milyen helyszíneken készültek a képek?

Fotó: Kuli Zoltán

Fotó: Google utcakép

Tipp Két, csillagászattal vagy űrrel kapcsolatos hazai helyszínről van szó.

Megoldás Az első kép Piszkéstetőn készült, amiről többek között árulkodik a bal alsó sarokban látható a piszkéstetői csillagászati obszervatórium alapítójának, Detre Lászlónak a tiszteletére emelt emlékmű, egy lencse alakú gránittömb, amely a szobrász szerint a galaxisunkat formázza. A második képen a ma már nem működő Taliándörögdi Űrtávközlési Földi Állomás antennáit láthatjuk. Az állomás eredetileg a szovjet műholdas távközlési rendszer részeként épült, de a későbbi bővítéseknek köszönhetően a '90-es években a hazai nemzetközi internetforgalom egy részét is ez a létesítmény biztosította.

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Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.