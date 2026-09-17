Befogták a Börzsönyben barangoló ormányos medvét

Minden jó, ha a vége jó: miután kedden hírt adtunk róla, hogy lapunk állandó szerzője, Bárdos Dániel futás közben egy ormányos medvével találkozott a Börzsönyben, szerda estére már sikerült is befogni az állatot.

Az Ipoly Erdő Zrt. közleménye szerint az ormányos medve a Kemence-Diósjenő erdészeti feltáróúton turkált az avarban, itt találkozott vele egy túrázó, aki jelezte az erdészetnek, hogy az állat nyugodtan turkál az avarban, úgy tűnik, hogy nem zavarják az autók és a túrázók, és hogy akár be is lehetne fogni.

Sikerült is: a túrázó és az erdészet műszaki vezetője végül egy órányi kergetőzés után egy pokróccal megfogták, majd sikeresen elhelyezték az állatot egy ketrecben, és a Törökmezői Kis-Állatparkba szállították.

A medve fogságban Fotó: Ipoly Erdő Zrt / Facebook

Annak ellenére, hogy az állatparkból tavaly állítólag eltűnt egy ormányos medve, az intézmény vezetője szerint náluk teljes volt a létszám, de az állatkert ettől még befogadja a most befogott példányt, amelyet a szükséges állatorvosi vizsgálatok után a többi ormányos medve között helyeznek majd el.

Máshol még okozhat gondot

Az eredetileg Dél-Amerikában élő ormányos medve (Nasua nasua) vagy vörösorrú koati tartása Magyarországon szigorú engedélyekhez kötött, és idegenhonos, inváziós fajnak számít – bár valószínűleg a melegebb klímahoz szokott állatok nem bírnák ki a magyar teleket, nem véletlen, hogy eddig csak Angliában és Spanyolországban jegyezték fel róluk, hogy fogságon kívül szaporodtak volna.

Egy példányt Németországban is észleltek, ami arra utal, hogy hiába a tiltás, több uniós országban is kedvelt háziállatnak számíthatnak. Ez magyarázhatja azt is, hogy valószínűleg a Börzsönyben befogott példány is fogságból szökhetett, mert a viselkedése alapján úgy tűnt, hogy hozzá van szokva az emberek társaságához.

A mostani befogással jól járt az állat, de nem véletlen, hogy az Európai Unió potenciális kockázatként kezeli a jelenlétét, igaz, csak a mediterrán térségben: az ormányos medvék több olyan dél-amerikai szigeten is jelentős környezeti károkat okoztak, ahol korábban nem voltak megtalálhatók, a betelepítésüket leginkább az itt élő madárpopulációk szenvedték meg.