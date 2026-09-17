Már a csokoládé illata is növeli a teljesítményt edzés közben

Szinte hihetetlen, de még senki nem tanulmányozta alaposabban, hogy mi történik akkor, ha a sportolók csokoládét szimatolnak, miközben lábnyújtásokat végeznek – egészen eddig. A Malayai Egyetem friss kutatásában nemcsak ezt vizsgálták, hanem azt is, hogy mi a különbség az ét- és a tejcsokoládé illata között az edzés szempontjából.

A kísérletben 23 egészséges, a húszas éveiben járó, közepesen edzett férfi vett részt. Az önkénteseket három csoportra osztották, az egyiknek 90 százalékos kakaótartalmú olvasztott csokit helyeztek el az edzőteremben, a másiknak 60 százalékos kakaótartalmú olvasztott tejcsokit. A kontrollcsoportnak csak egy fazék víz jutott. A kísérlet résztvevői edzés előtt legalább tíz órát koplaltak, az önkéntesek pedig edzés előtt és után is kitöltöttek egy tesztet, amiben az étvágyukról számoltak be: arról, hogy mennyire éhesek, mennyire érzik telítettnek magukat, illetve arról is, hogy terveznek-e enni az elkövetkező 30 percben.

Már az illatával jól lehet lakni

Mint kiderült, már az étcsoki illata is elég ahhoz, hogy csökkentse az éhségérzetet, valamint arra is, hogy növelje a teljesítményt edzés közben. A tejcsokoládé illatára a sportolók másként reagáltak: miközben elmondásuk szerint az illat kellemesebb volt, mint az étcsokoládéé, az éhségérzetükre ugyanúgy nem volt hatással, mint a kontrollcsoportnak adott víz (amit nem ittak meg, csak szimatoltak). A kutatás hitelességét némileg csorbítja, hogy a csoport tagjai bizonyára tudták, hogy hova tartoznak, ugyanis a víznek nincs szaga.

Az étcsokis csapat tagjai 18-cal több lábnyújtást tudtak elvégezni, mint a kontrollcsoport tagjai, míg a tejcsokisok csak kilenccel múlták felül a vizeseket. Mohamed Nashrudin bin Naharudin sportorvos, a kutatás egyik résztvevője szerint ez azt is jelentheti, hogy az agy már az illat alapján felkészül a jutalomra, és tulajdonképpen meg is előlegezi azt – vagyis a sportolók már az étel illatától kezdenek jóllakni.

Nashrudin Naharudin szerint a két csoki közötti különbség valószínűleg annak köszönhető, hogy míg az étcsokoládé illata gazdag és tápláló jutalmat ígér, a tejcsoki inkább a hedonista ösztönökre hat, vagyis az agy kevésbé előlegezi meg a telítettségérzést, mint az előbbi esetben.

A kutatásban nem vizsgálták az agyi tevékenységet vagy a vér hormonszintjét, így egyelőre csak találgatni lehet, hogy mi okozza a különbségeket. Nashrudin Naharudin szerint (aki a Loughborough-i Egyetemen a reggeliről írt disszertációjával szerzett doktori fokozatot) valószínű, hogy a kísérlet nem kizárólag csokival működik, de mással még nem tesztelték – mindenesetre valószínűleg csak azok az illatok fokozzák a teljesítményt és csökkentik az étvágyat, amelyeket résztvevők kedvelnek.