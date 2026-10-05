Hatalmas mértékben növekszik a gyerekek szexuális bántalmazását ábrázoló AI-tartalmak mennyisége az interneten

Negyven százalékkal több, gyerekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmat talált a brit Internet Watch Foundation (IWF) az idei év első felében, mint tavaly összesen – írja a Guardian. A globálisan működő, online gyermekbántalmazási és -kizsákmányolási tartalmak (CSAM) felderítésére létrehozott IWF 2026 első félévében 6310 olyan AI-képet vizsgált meg, amelyek megfeleltek a gyerekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmakról szóló jogi definíciónak, míg tavaly összesen több mint 4500 ilyen képet találtak.

A gyerekek szexuális bántalmazását ábrázoló AI-képek száma évek óta folyamatosan növekszik, és bár az IWF szerint a legfrissebb elemzésük kifejezetten az állóképekre vonatkozott, egyre több gyerekbántalmazást ábrázoló AI-videóval is szembesültek. A megvizsgált képek többségén 7 és 13 éves kor közötti gyerekek, illetve lányok szerepelnek. Ráadásul az explicit képek online megosztását felügyelő segély szolgáltató, a Report Remove elemzése szerint 420 olyan bejelentést kaptak érintett gyerekektől, akiknek a képeit úgy manipulálták, hogy azok explicitnek tűnjenek: 2025-ben összesen 397 ilyen esetet regisztráltak. Az ilyen típusú tartalmak generálása illegális az Egyesült Királyságban, és öt év szabadságvesztéssel jár az olyan AI-modellek fejlesztése, amik kifejezetten a gyerekek explicit ábrázolására szolgálnak.

A brit kormányszóvivő a jelenség jogi hátteréről a sajtónak elmondta, hogy „tovább megyünk azzal, hogy betiltjuk azokat az AI-modelleket, amelyeket az ilyen típusú bántalmazási anyagok létrehozására használnak, valamint azokat, amelyek visszataszító, hiperrealisztikus képeket készítenek, amelyek gyakran valódi gyermekek vonásait ábrázolják”. Hannah Swirsky, az IWF szakpolitikai vezetője szerint „a technológiai vállalatok kötelessége olyan eszközöket építeni, amelyekkel nem lehet ilyen módon visszaélni" – idézi a Guardian. Az esetek után a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség és az IWF felhívta a szülők figyelmét, hogy ne osszanak meg képeket a gyerekeikről a közösségimédia-platformokon.

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