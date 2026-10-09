Híres magyar zenészek sürgetik a generatív AI elleni fellépést

Bródy János, Lovasi András, Falusi Mariann és Tóth Vera is aláírták azt a dalszerzők napjára, október 8-ára időzített felhívást, ami a mesterséges intelligencia káros kulturális hatásaira hívja fel a figyelmet és törvényi fellépést kér a magyar kultúra védelmében – írta meg pénteken a 24.hu.

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) és az Artisjus által kiadott AI Manifesztó – Együtt az emberi értékért című felhívás a mesterséges intelligenciát az emberi kultúra lényegét támadni képes domináns jelenségnek titulálja és több területen haladéktalan törvényalkotásra sürgeti az Országgyűlést.

A döntéshozóknak is eljuttatandó nyilatkozat szerint az AI-jal generált művek felhígítják az emberi kultúrát, a generatív AI-eszközök pedig a szerzők és előadók engedélye nélkül használják fel az eddig felhalmozott emberi műveket és veszélyeztetik a zenészek megélhetését.

A művészek azt követelik, hogy a generatív AI zenegenerátorok betanítása ne történhessen meg a szerzők és előadók engedélye nélkül, ne utánozhassanak engedély nélkül nevesített szerzőt és előadót, valamint az AI-generált zenék jogszerű felhasználása biztosítson a szerzőknek és előadóknak is igazságos jövedelmezőségi rendszert. Emellett azt szeretnék elérni, hogy legyen átlátható a szerzők, az előadók és a közönség számára is, hogy valódi emberi közreműködéssel készült felvételt, vagy csak utánzatot hallgatnia.

„Őrizzük meg az emberi értéket a mesterséges intelligencia korában!” – zárul a felhívás, amihez további szerzők és előadók csatlakozását várják.