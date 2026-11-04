400 év után nyitottak ki egy lakatot Walesben

1583 december 28-án szörnyű vihar csapott le a walesi partokra, a Spanyolországból hazatérő hajó, az Ann Francis letért az útjáról, és ahelyett, hogy Port Talbotban kiköthetett volna, zátonyra futott Margam Beachen. A hajó a rakományával együtt elsüllyedt, a szállítmánynak nyoma veszett.

1996-ban egy Peter Hughes nevű fémkeresős egy aranypénzre bukkant a parton, ez pedig stabil programot biztosított számára a következő 21 évre. A leleteket a walesi nemzeti múzeumnak ajánlotta fel, összesen végül 870 portugál ezüst- és aranypénz került elő a homokból – és egy lakat, ami már rég nem zárt semmit, de a megfelelő kombináció nélkül kinyitni sem lehetett.

A lakat Fotó: Amgueddfa Cymru — Museum Wales

Hughes húsz éven keresztül próbálkozott vele, de nem járt sikerrel, ami nem is csoda: a lakat négy gyűrűból áll, mindegyiken hat különböző betű található, így összesen 1296 kombináció jöhet szóba. A lakat két végén ráadásul szintén betűk találhatóak, ezeket az elemeket viszont nem lehet mozgatni – Alastair Willis, a kincseket bemutató kiállítás kurátora szerint ezeket valószínűleg azért vésték oda, hogy megzavarják vele a tolvajokat. Willis szerint a rézből készült lakat kiváló állapotban maradt fenn, a mai napig működőképes, ezért a múzeumi szakemberek a Cardiffi Egyetem segítségét kérték a kód feltöréséhez.

ANCE

Az egyetemen mikro-CT-vel vizsgálták a zár belső mechanizmusát, majd egy részletes 3D-s képet készítettek róla. Az eszközt rendszerint biológiai vizsgálatokhoz használják, ezért David Williams, a mostani vizsgálat vezetője nem volt benne biztos, hogy rézlakatokon is működik-e, de működött: sikerült megfejteni a kódot.

A nyerő kombináció Fotó: Amgueddfa Cymru / Museum Wales

Hughes szerint hiába az eltelt több mint 400 év, a tárcsák még mindig simán forognak, a CT-felvétel birtokában pedig az is kiderült, hogy milyen kombinációt kell kirakni: azt, hogy ANCE. Willis szerint ezzel ugyan egy rejtély megoldódott, de kettő még megmaradt: egyrészt az, hogy eredetileg mit zárhattak le az apró lakattal (valószínűleg valamilyen értékes dokumentumokat, amelyek már rég elporladtak), másrészt pedig azt, hogy mi lehet az az ANCE, ez viszont valószínűleg már sosem fog kiderülni.