Hat robotból ketten kidőltek egy 24 órás bolti műszak végére

Élő adásban közvetítette a kínai robotgyártó cég, az Agibot, ahogy hat G2-es humanoid robotja átveszi az uralmat egy sanghaji boltban: 24 órán keresztül ők végeztek mindent, ami hagyományosan az emberi személyzet dolga lett volna. Nem kizárt, hogy ez lesz a jövő, de a mostani kísérlet tapasztalatai alapján azért van még hova fejlődni, igaz, nem is kímélték a robotokat – bár az is igaz, hogy a bolti eladókat sem kímélik a vásárlók.

A gépeknek kellett elvégezniük az árufeltöltést, ők főzték a kávét és melegítették az ételeket, ők köszöntötték a vásárlókat és ők is takarítottak. A 24 órás műszak alatt négy csúcsidőszakkal kellett megbirkózniuk: az ebédidővel, az esti vásárlókkal, az éjszakai műszakkal (ami nekik ugye nem is volt külön műszak) és a reggelikészítéssel.

A takarító feladta

A csúcsidőszakok mellett néhány próbának is alávetették őket: szándékosan akadályokat helyeztek el az útjukban, megkérték őket, hogy különböztessék meg egymástól a cukros és a cukormentes kólát. A robotszemélyzet a Techspot beszámolója szerint összesen 1730 feladatot végzett el sikeresen, de igazán a köszöngetésben voltak erősek: összesen 683-szor üdvözölték a vásárlókat. Az eladóknak 369 alkalommal sikerült kiszolgálniuk a vevőket, és 147 kávét és 167 adag ételt szolgáltak fel.

Az egyik robot munkában Fotó: Agibot

A kávéval és az üdvözléssel nem is volt gond, de az árufeltöltő robot lemaradt: nem mérte fel, hogy mennyi áru fogy a polcokról, és nem pótolta a hiányzó készleteket. A teljesítményét a 24 órás műszak végén elégtelennek ítélték meg, de még így is felülmúlta a takarítórobotot, aki meglepően emberi viselkedést tanúsított: amikor éjszaka megtelt a szemetes, mire kigurult az üzletből és elkóborolt.

Az élőben közvetített robotműszak persze elsősorban a gyártónak volt jó reklám, nem számít komoly kísérletnek, és végképp nem jelenti azt, hogy a robotok elveszik a kereskedelmi dolgozók munkáját. Arról sem adtak közre információt, hogy hány ember dolgozott azon, hogy a robotok munkába állhassanak, ahogy a karbantartási költségekről sincs hír.