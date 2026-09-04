Ausztrália lehet az adatközpont-beruházások következő nagy célpontja

Nemrégiben Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója azt mondta, hogy Ausztrália, ha akarná, akár a világ adatközpont-centrumává is válhatna. A kontinensnyi ország gyorsan az adatközpontok egyik globális célpontja lett, a befektetőket az ország bőséges zöldenergia-potenciálja, földgázkészletei, valamint a rendelkezésre álló földterületei vonzzák – kezdi az AI adatközpontok ausztráliai terjedéséről szóló cikkét a BBC.



Ausztráliában jelenleg 162 adatközpont működik, további kilencvenet terveznek, miközben a becslések szerint több mint 155 milliárd ausztrál dollárnyi beruházási forrás áll készen efféle célokra. Sydney nyugati részén épülhet meg a világ egyik legnagyobb adatközpontja, az 1 gigawatt teljesítményű létesítmény az ország legnagyobb egyedi energiafogyasztója lehet – ha ugyan jóváhagyják a felépítését.

Ausztráliában havonta mintegy 13,6 millió ember használ AI-t, az ország globálisan a hatodik legaktívabb AI-felhasználó. Az energiahálózatokat menedzselő Australian Energy Market Operator (AEMO) szerint az adatközpontok energiaigénye országos szinten 2030-ra akár háromszorosára is nőhet.

A Climate Council, egy független nonprofit szervezet szerint jelentős új megújulóenergia-termelő kapacitás és energiatárolás nélkül az adatközpontok 2035-re 26 százalékkal magasabbra verhetik fel az áramárakat Új-Dél-Walesben.

A BBC kiemeli, hogy egyes létesítmények naponta akár 40 millió liter vizet is felhasználhatnak a hűtéshez, ez 80 ezer háztartás fogyasztásának felel meg, és egy aszályokra hajlamos országban ez komoly problémát jelenthet. A Sydney Water, Ausztrália legnagyobb vízszolgáltatója szerint az adatközpontok 2035-re Sydney ivóvízkészletének akár 25 százalékát is felhasználhatják, miközben a városnak a következő 5–10 évben növelnie kellene vízellátását, hogy ki tudja szolgálni a növekvő lakosság igényeit.

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