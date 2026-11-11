Egy magyar fejlesztőnek hála már böngészőben is játszhatsz a kilencvenes évek legjobb játékaival

Boldogult ifjúságom idején nagyon sok mindent nem hittem volna, ami most már természetesnek számít, de ha valaki azt mondta volna nekem, hogy egyszer majd böngészőben játszhatok a legendás Commander Keen negyedik részével, hát kiröhögöm. Pláne azért, mert akkor még internet se volt. Most viszont már lehet: ahogy a PcGuru írja, egy magyar fejlesztő, Lázár Viktor Wad Commanderjében 493 klasszikus DOS-os, Amigás és C64-es játékkal lehet játszani anélkül, hogy bármit telepíteni kéne hozzá, bár aki kifejezetten erre a műfajra fogékony, annak valószínűleg már van egy DOS-emulátor a gépén.

A címek között akadnak bőven demók is, de többet akár végig is lehetne vinni. A válogatás egészen csodálatos, és elég nagy: ennyi játék annak idején nem is fért fel egyszerre a gépre, arról nem is beszélve, hogy a PC-s címek mellett más platformok játékai közül is lehet válogatni.

Doom, Keen, Heretic

Az valószínűleg nem meglepő, hogy a Doom ezen a felületen is fut, de vannak itt még csodák: fenn van például az ID Software első nagy sikere, a Commander Keen, sőt, a sorozat negyedik része is.

A Doom-féle lövöldözős vonalnál és az ID Software-nél maradva játszható az 1994-es Heretic is, ahol BFG helyett különböző varázspálcákkal, fantasy-környezetben lehet aprítani az ellenséget, de megvan a klasszikus Wolfenstein 3D is 1992-ből, szóval ha valaki lőni szeretne, még válogathat is, hogy mire fog. További csemegék: Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D.

A kínálat leginkább FPS-ben és platformjátékban erős, egy sor legendás címből csak demóverzió érhető el, de nosztalgiázáshoz ez is alkalmas lehet – ilyen például point and clickből a Gabriel Knight első két része, a Day of the Tentacle vagy a Discworld első két része. A Broken Sword első két részéből is csak demó szerepel a kínálatban, de a két és feledik rész, amit a játékok rajongói készítettek, végigjátszható.

A WAD Commandert le is lehet tölteni, így a játékok offline is működnek (szintén a böngészőben), az erre alkalmas játékoknál van multiplayer is, képernyőfotókat is meg lehet osztani.