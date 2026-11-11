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Egy magyar fejlesztőnek hála már böngészőben is játszhatsz a kilencvenes évek legjobb játékaival

Dippold Ádám
november 11.
TECH

Boldogult ifjúságom idején nagyon sok mindent nem hittem volna, ami most már természetesnek számít, de ha valaki azt mondta volna nekem, hogy egyszer majd böngészőben játszhatok a legendás Commander Keen negyedik részével, hát kiröhögöm. Pláne azért, mert akkor még internet se volt. Most viszont már lehet: ahogy a PcGuru írja, egy magyar fejlesztő, Lázár Viktor Wad Commanderjében 493 klasszikus DOS-os, Amigás és C64-es játékkal lehet játszani anélkül, hogy bármit telepíteni kéne hozzá, bár aki kifejezetten erre a műfajra fogékony, annak valószínűleg már van egy DOS-emulátor a gépén.

A címek között akadnak bőven demók is, de többet akár végig is lehetne vinni. A válogatás egészen csodálatos, és elég nagy: ennyi játék annak idején nem is fért fel egyszerre a gépre, arról nem is beszélve, hogy a PC-s címek mellett más platformok játékai közül is lehet válogatni.

Doom, Keen, Heretic

Az valószínűleg nem meglepő, hogy a Doom ezen a felületen is fut, de vannak itt még csodák: fenn van például az ID Software első nagy sikere, a Commander Keen, sőt, a sorozat negyedik része is.

A Doom-féle lövöldözős vonalnál és az ID Software-nél maradva játszható az 1994-es Heretic is, ahol BFG helyett különböző varázspálcákkal, fantasy-környezetben lehet aprítani az ellenséget, de megvan a klasszikus Wolfenstein 3D is 1992-ből, szóval ha valaki lőni szeretne, még válogathat is, hogy mire fog. További csemegék: Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D.

A kínálat leginkább FPS-ben és platformjátékban erős, egy sor legendás címből csak demóverzió érhető el, de nosztalgiázáshoz ez is alkalmas lehet – ilyen például point and clickből a Gabriel Knight első két része, a Day of the Tentacle vagy a Discworld első két része. A Broken Sword első két részéből is csak demó szerepel a kínálatban, de a két és feledik rész, amit a játékok rajongói készítettek, végigjátszható.

A WAD Commandert le is lehet tölteni, így a játékok offline is működnek (szintén a böngészőben), az erre alkalmas játékoknál van multiplayer is, képernyőfotókat is meg lehet osztani.

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