Egy újonnan felfedezett egzotikus varázsgomba egyszerre termel pszichedelikus és mérgező anyagokat

Az eddig is ismert volt, hogy a varázsgombák a pszichedelikus hatású pszilocibint tartalmazzák, míg a mérgező gombákban a halálos amatoxinok fordulnak elő, azonban eddig a kutatók nem találtak olyan gombafajt, amiben mindkét hatóanyag jelen van. Ezt az álláspontot egy, a Current Biology folyóiratban szerdán megjelent tanulmány cáfolta meg, amiben a Floridai Egyetem Élelmiszer- és Mezőgazdasági Tudományok Intézetének (UF/IFAS) kutatói azt állítják, hogy a világon elsőként azonosítottak olyan gombát, ami mindkét típusú vegyületet tartalmazza.

A kutatócsoport a Galerina nemzetséget tanulmányozta, és azt próbálták kideríteni, hogy Floridában létezik-e még olyan amatoxinokat tartalmazó gombafaj, amit nem dokumentáltak. Ekkor találtak rá egy olyan szokatlan, barna színű gombára, ami érintésre kékre színeződött: ez egyes varázsgombákra jellemző reakció. „Én végeztem a bioinformatikai és genomikai munkát, Michael pedig a kémiai elemzést. Összevetettük az eredményeinket, és megerősítettük, hogy mindkét vegyületet kimutattuk” – idézi Andrew Kunikot, a Matthew E. Smith, az UF/IFAS Növénypatológiai Tanszék professzorának laboratóriumában dolgozó hallgatót a Phys.org.

Galerina indica Fotó: Andrew R. Kunik

A kutatók a Galerina indicát „sötét varázsgombának” nevezték el, és a vizsgálatok után megállították, hogy két különálló horizontális génátvitel eredményeként a pszilocibin és az amatoxinok egyszerre találhatók meg a gombában. Ez azt jelenti, hogy a genetikai anyag távoli rokonságban álló szervezetek között transzferálódott, ahelyett, hogy generációkon át öröklődött volna. A „két egymástól független horizontális génátvitel e speciális metabolitok esetében egy gombafajon belül eddig példa nélküli” – mondta Bryn Dentinger, az Utah-i Egyetem gombaszakértője és az Utahi Természettudományi Múzeum mikológiai kurátora.