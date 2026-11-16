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Egy újonnan felfedezett csillagrendszer 8 percenként bocsát ki rádiójeleket

Vajna Tamás
november 16.
tudomány

Ausztrál csillagászok első ízben észleltek rádióimpulzusokat egy olyan rendszerben, amelyben egy fehér törpe kering egy Naphoz hasonló csillag körül. Az asztronómiai katalógusba J071507−114153 néven felvett rendszert a Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány mutatja be részletesen.

A Földtől 5 ezer fényévnyire található J071507−114153 egy G-típusú csillagból és egy fehér törpéből álló csillagrendszer a 2021-ben azonosított hosszú periódusú tranziens objektumok (LPT) egyike.

A J071507−114153 fantáziaképe előtérben a G-típusú csillaggal, háttérben pedig a fehér törpével
Fotó: ICRAR

„Most először fordul elő, hogy az impulzusok elég tiszták ahhoz, hogy lássuk a fehér törpe mozgását a kísérője körüli pályán. Így tudjuk, hogy a pulzálások a fehér törpe közeléből, vagy akár magából a fehér törpéből származnak” – idézi az ausztrál Connect Sci portálon megjelent közlemény Sam McSweeney-t, a Square Kilometre Array Obszervatórium (SKAO) kutatóját, a tanulmány vezető szerzőjét, aki a nyugat-ausztráliai Curtin Egyetem Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) kutatócsoportjának tagjaként több mint 100 órányi rádióadatot dolgozott fel, hogy megértse a rendszer működését.

A fehér törpe által kibocsátott impulzusok lehetővé tették a kutatóknak, hogy flare-eket azonosítsanak a G-típusú csillagon – hasonlóakat, mint amelyek a Földön a sarki fény jelenségét hozzák létre. A csillagrendszert a kutatók annak a nagyszabású felmérésmel a keretében észlelték, amely során az MWA (Murchison Widefield Array) nevű műszerrel térképezték fel a a Tejútrendszer Ausztráliából látható teljes területét. Az SKAO rádiócsillagászati távcsőrendszernek eddig kevesebb mint 1 százaléka készült el, a Dél-Afrikában és Nyugat-Ausztráliában megépíteni tervezett infrastruktúra megépítése a tervek szerint 2028–2029 körül fejeződik be.

Az alábbi angol nyelvű videó a tanulmány mozgóképesített absztraktja láthaó:

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