Egy újonnan felfedezett csillagrendszer 8 percenként bocsát ki rádiójeleket

Ausztrál csillagászok első ízben észleltek rádióimpulzusokat egy olyan rendszerben, amelyben egy fehér törpe kering egy Naphoz hasonló csillag körül. Az asztronómiai katalógusba J071507−114153 néven felvett rendszert a Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány mutatja be részletesen.

A Földtől 5 ezer fényévnyire található J071507−114153 egy G-típusú csillagból és egy fehér törpéből álló csillagrendszer a 2021-ben azonosított hosszú periódusú tranziens objektumok (LPT) egyike.

A J071507−114153 fantáziaképe előtérben a G-típusú csillaggal, háttérben pedig a fehér törpével Fotó: ICRAR

„Most először fordul elő, hogy az impulzusok elég tiszták ahhoz, hogy lássuk a fehér törpe mozgását a kísérője körüli pályán. Így tudjuk, hogy a pulzálások a fehér törpe közeléből, vagy akár magából a fehér törpéből származnak” – idézi az ausztrál Connect Sci portálon megjelent közlemény Sam McSweeney-t, a Square Kilometre Array Obszervatórium (SKAO) kutatóját, a tanulmány vezető szerzőjét, aki a nyugat-ausztráliai Curtin Egyetem Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) kutatócsoportjának tagjaként több mint 100 órányi rádióadatot dolgozott fel, hogy megértse a rendszer működését.

A fehér törpe által kibocsátott impulzusok lehetővé tették a kutatóknak, hogy flare-eket azonosítsanak a G-típusú csillagon – hasonlóakat, mint amelyek a Földön a sarki fény jelenségét hozzák létre. A csillagrendszert a kutatók annak a nagyszabású felmérésmel a keretében észlelték, amely során az MWA (Murchison Widefield Array) nevű műszerrel térképezték fel a a Tejútrendszer Ausztráliából látható teljes területét. Az SKAO rádiócsillagászati távcsőrendszernek eddig kevesebb mint 1 százaléka készült el, a Dél-Afrikában és Nyugat-Ausztráliában megépíteni tervezett infrastruktúra megépítése a tervek szerint 2028–2029 körül fejeződik be.

Az alábbi angol nyelvű videó a tanulmány mozgóképesített absztraktja láthaó: