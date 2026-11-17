A főemlősök gyakran működnek együtt egymással egy közös cél érdekében, de a kutatók úgy gondolták, hogy ez a viselkedés a nyugati síkvidéki gorillára (Gorilla gorilla gorilla) kevésbé jellemző – most mégis sikerült dokumentálni, ahogy az izraeli Ramat Gan állatkertben az egyik állat a hátát kínálja fel támasztékul a másiknak ahhoz, hogy az elérjen egy magasan lévő ágat.

Az állatkerti gondozóknak először csak az tűnt fel, hogy a gorillák valahonnan hozzájutottak az ághoz, hogy hogyan, az csak a videófelvételek visszanézéséből derült ki. Ahogy később kiderült, nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Amelia és Lisha, a két gorilla bemutatta ezt a mutatványt: 2021-ben, 2024-ben és 2025-ben is előfordult, hogy Lisha bakot tartott a társának. A legjobban dokumentált esetre 2024-ben került sor, ekkor jutottak hozzá a 4,5 méteres magasságban lévő ághoz.

Önzetlen segítség

Úgy tűnik, hogy spontán együttműködésről volt szó, előre leosztott szerepekkel, sosem fordult elő, hogy Lisha állt volna fel Amelia hátára. A felvételekből úgy tűnik, hogy a domináns nőstény nem kényszerítette erre a társát, bár hogy milyen hangokat adtak ki, azt nem lehet tudni, a kamera ugyanis nem készít hangfelvételt.

A nagy pillanat Fotó: Ramat Gan Safari

Az együttműködés két oknál fogva is meglepő: bár Amelia és Lisha féltestvérek, különböző helyeken alszanak, nem is kurkásszák egymást túl gyakran, mégis képesek szövetkezni egy közös cél érdekében. A másik meglepetés az, hogy ennek, legalábbis az eddigi megfigyelések alapján, nincs köze ahhoz, hogy vajon mindketten részesülnek-e az együttműködés jutalmából: előfordult az is, hogy osztozkodtak a leveleken, de egy másik alkalommal Amelia egyedül fogyasztotta el a zsákmányt.

Yehonatan Samocha, az állatkert főemlős-osztályának vezetője szerint a megfigyelések betekintést engedhetnek az emberi evolúció történetébe is: a két gorilla esete jól mutatja, hogy az ősember hogyan élhetett annak idején a szavannán előre tervezés és nyelv nélkül – igaz, egyelőre mindössze két állatról és három megfigyelésről van csak szó.