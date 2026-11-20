Harmadik napja áll technikai problémák miatt az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) minősített információk kezelésére szolgáló belső hálózata, az NSANet – írta meg csütörtök este az NBC News.

A 2010-es években a Snowden-botránnyal közismertté vált, globális elektronikus kommunikációt figyelő és elemző, külföldi jelhírszerzésért felelős NSA az amerikai és nyugati hírszerző apparátus egyik legfontosabb komponense. Dennis Blair, az amerikai hírszerzés volt vezetője 2024-ben azt állította, hogy az NSA adja a felhasznált amerikai hírszerzési információk háromnegyedét.

Az internettől szeparált hálózat először kedden állt le, amikor karbantartást hajtottak rajta végre. Az NSA aznapi közleménye azt állította, hogy átmeneti teljesítményromlás történt az előre ütemezett rutinkarbantartás során, hozzátéve, hogy a kritikus fontosságú képességek továbbra is teljes egészében működőképesek.

Az NSA nem létfontosságú feladatokat ellátó munkatársait az NBC News szerint arra utasították, hogy egyeztessenek a feletteseikkel arról, be kell-e menniük az ügynökség marylandi, Fort Meade-i központjába. Ellenkező esetben az otthoni munkavégzést javasolták számukra, de az NSA egy korábbi munkatársa az X-en megkérdőjelezte, hogy ennek bármi értelme lenne, mivel szerinte az alkalmazottak többségének ez érdemben lehetetlen.

Két forrás az NBC News-nak azt mondta, hogy a probléma kellemetlenségeket okozott, de nem befolyásolja az elektronikai információk begyűjtését, vagy az ügynökség kiberbiztonsági feladatait. Bár az NSANet kiesése tömeges leállások szokatlan sorozata közepette történt, amik káoszt okoztak az amerikai légiforgalmi irányításban, bankok működésében és a Microsoft, valamint Apple szolgáltatásaiban, amerikai kormányzati tisztségviselők szerint nem utal semmi arra, hogy a hálózat kiesését kibertámadás okozta volna.

Mark Warner demokrata szenátor, aki a szenátusi hírszerzési bizottság alelnöke, kedden az X-en azt írta, hogy a mesterséges intelligencia (AI) soha nem látott sebességgel teszi lehetővé a szoftveres sérülékenységek azonosítását rengeteg rendszerben, ami rendkívüli nyomást helyez vállalatokra és kormányzati szervekre, amikor sokszor egyhuzamban befoltozzák őket, amivel óriási terheket rónak azokra a rendszerekre, amiket nem ilyen ütemű változások kezelésére terveztek.