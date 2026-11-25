A Tidal zenei streaming szolgáltató kedden egy X bejegyzésben jelentette be, hogy betiltja az AI-generált zenék feltöltését a felületére. A Spotify-hoz hasonló zenemegosztó felület december 9-től elutasítja és eltávolítja az összes, kizárólag AI-generált zeneszámot a platformjáról: ezt a cég azzal magyarázta, hogy a felületükön a kizárólag AI által generált zenék mennyisége drasztikusan megugrott az elmúlt 90 napban. Ebben az időszakban a platformra feltöltött összes zene 43 százalékát teljes mértékben AI generálta, így a Tidal kénytelen volt ezeket megjelölni, majd megvonni a jogdíjat az ezekhez a zenékhez kötődő előadóktól.

A cég X-bejegyzésében azt írja, hogy novemberben tapasztalták a legnagyobb AI-zene beáramlást a platformra: ekkor a Tidalhoz beérkezett zenék több mint 60 százaléka nem emberi munka eredménye volt. A Tidal idén már bevezette „az előadók védelme és a hallgatók tájékoztatása érdekében” azt a szabályt, hogy az AI-generált zenéket címkével kell megjelölni – írja a cég a bejegyzésében. A cég adatai szerint jelenleg 27 millió címkével ellátott AI-generált zeneszám van összesen a katalógusaikban. A Tidal az AI-generált zenék észleléséhez és törléséhez az AI-zene felismerő programot fejlesztő Ircam Amplify technológiáját fogja alkalmazni.

A cég bevallása szerint jelenleg is küzd a kizárólag AI-jal készített zenék terjedése ellen: bár a platformon található számok mindössze 6,3 százalékát teszik ki a címkézett AI-tartalmak, ezeknek a 96 százalékát egyetlen előfizetőjük sem játszotta le az elmúlt három hónapban. A cég a bejegyzés közzétételéig több mint 65 ezer, feltételezett művésznév-utánzás miatt megjelölt zeneszámot is eltávolított a felületéről, amit szintén az AI-zenék mértéktelen terjedésének következményeként tud be. A Tidal azt ígéri, hogy minden olyan zenét eltávolítanak, amit száz százalékban AI generált, és megtiltják a készítőknek, hogy ezeket egyáltalán eljuttassák hozzájuk.

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