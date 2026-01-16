A Bandcamp mostantól kezdve törli az AI-generált zenéket

A Bandcamp kitiltotta az AI segítségével generált zenét a platformjáról. Keeping Bandcamp Human című blogbejegyzésükben ismertették új generatív AI-irányelveiket. Ennek jegyében a vállalat bejelentette, hogy a platformon többé nem engedélyezett a „teljes egészében vagy jelentős részben AI által generált” zene, valamint tilos más művészek munkáinak AI segítségével történő utánzása is. Mint a Bandcamp közölte, ezt a lépést a független zenészek védelme és a felhasználói bizalom fenntartása érdekében teszi.

Zenét hallgató nő egy varsói buszmegállóban Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Mint írják: „...a zenészek nem csupán egyszerű termelők, hanem létfontosságú tagjai a közösségeinknek, kultúránknak, társadalmunknak. A Bandcamp-et azért hoztuk létre, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a művészek és rajongóik között, és hogy a rajongók támogathassák az alkotókat.”

A felhasználók ezen túl jelenthetik azokat a tartalmakat, amelyekről úgy vélik, ellentétesek a Bandcamp új AI-irányelveivel, a platform pedig fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa ezeket a zeneszámokat.

A Bandcamp 2008-ban indult zeneterjesztő platform, amelyre az alkotók, illetve kiadók feltölthetik a zenéket és önmaguk kontrollálhatják az értékesítési folyamatot. Meghatározhatják az árakat, valamint merchandising termékeket is árulhatnak.

