Akár egybillió tranzisztort is belesűríthetnek új generációs szilíciumchipekbe, amikben nanovezetékek váltanák fel a tranzisztorokat hagyományosan összekapcsoló rézvezetékeket. Legalábbis ha a következő években sikerül tökéletesíteni a technológiát.

Ma a telefonjainkat, számítógépeinket és az AI-adatközpontokat működtető szilíciumchipekben parányi rézvezetékek kötik össze a több tízmilliárd tranzisztort. A chipek teljesítményének növelése eddig elsősorban a miniatűrizációjukon alapult, de ahogy a rézvezetékek egyre kisebbé váltak, annál rosszabbul vezették az elektromosságot, ami lelassította a chipek fejlődését.

A New York Times szerdai cikke szerint a chipek új generációja, ami nióbium-foszfidból (NbP) készült nanovezetékek használ, megoldhatja ezt a problémát. A Nature folyóiratban amerikai kutatók szerdán mutatták be NbP nanovezetékeiket, amik gyártási lépései beilleszthetők a meglévő ipari eljárásokba, megkönnyítve a technológia kereskedelmi hasznosítását. Míg a legkeskenyebb rézvezetékek 10-16 nanométer szélesek, addig a nióbium-foszfid nanovezetékek 5-6 nanométeresek, és fajlagos elektromos ellenállásuk a rézvezetékekkel ellentétben szélességükkel együtt csökken.

„Ez mindent megváltozathat” – mondta Laura H. Greene, a Nemzeti Nagy Mágneses Tér Laboratórium vezető tudósa és az Amerikai Fizikai Társaság korábbi elnöke, aki nem vett részt a kutatásban. A nanovezetékekkel a chipek apróbbá és nagyobb teljesítményűvé válhatnának kevesebb hőkibocsátás mellett, ami szakértők szerint akár az AI-adatközpontok környezeti hatásait is csökkenthetné.