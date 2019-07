Ketogén diétára akarják fogni az amerikai katonákat

Búcsút mondhatnak az amerikai katonák a szeretett-gyűlölt MRE-k, az előrecsomagolt élelmiszerpakkok szénhidrátdús részének – legalábbis akkor, ha tényleg bevezetik a ketogén diétát az anerikai fegyveres erőknél, ahogy azt Lisa Sanders, a SOCOM tudományos és technológiai fejlesztésekért felelős igazgatója javasolta nemrégiben egy konferencián. A zsírban gazdag és szénhidrátban szegény étrend melletti érvként Sanders az Ohiói Állami Egyetem kutatásait hozza fel, ezek szerint a speciális diétának különösen az amerikai haditengerészet különleges egységei, a Navy SEAL tagjai vennék hasznát, a ketózis ugyanis hosszabb víz alatti tartózkodást tesz lehetővé, amely különösen hasznos lehet a búvároknak.

A zsíros diétának Jeff Volek, az egyetem dietetikusa szerint a búvárkodáson kívül is lenne értelme, és ha sikerülne, érdemes lenne az egész hadsereget ketogén diétára állítani. A zsír ugyanis könnyebb és olcsóbb táplálék, mint a szénhidrát, így jobban megérné a kajacsomagokban is bevezetni az új étrendet. Nem mindenki lelkes, sőt, akad, aki szerint a ketogén táplálkozás aránytalan anyagi terheket róna a katonákra, ugyanis ahhoz, hogy hatékony legyen, szolgálaton kívül is követniük kellene az étrendet. Volek szerint viszont az egész lényege a zsír, az pedig fillérekből megvan – kérdés, hogy mekkora élvezeti értéket képvisel majd egy zsíralapú MRE, vagyis katonai kajacsomag.

A ketogén diéta Fotó: GARO/Phanie

A halál négy ujja

Nem mintha eddig zsírmentes vagy akár különösebben finom lett volna: a harcoló alakulatok számára fejlesztett csomagok különböző, nem túl hízelgő beceneveket kaptak, mint a halál négy ujja, de az egész műfajt jelölő MRE (Meals Ready to Eat) is számos szókimondó kritikát kapott a katonáktól – ezek közül több az alacsony rosttartalom miatt fellépő székrekedést teszi központi témájává. A taktikai gyorskaják sok zsírt és sót tartalmaztak, ezért még az amerikai hadsereg sem javasolja, hogy hosszabb távon kizárólag ezeken éljen az ember – valaki megpróbálta, és a legenyhébb panasza az volt a kísérlet során eltelt 21 nap során, hogy olyan szaga lett, mint a kutyakajának.

Az új diéta kritikusainak egyik legfőbb problémája éppen ez: ha bevezetik, az nem csak az MRE-k összeállítását fogja érinteni, hanem meghatározza a katona egész életét, amely amellett, hogy a szakemberek körében sem uralkodik teljes egyetértés a ketogén diéta hasznosságát illetően, etikai aggályokat is felvet.

Nem ketogén: egy katonai kajacsomag tésztával és desszerttel Fotó: Wikimedia Commons

Nem technikai kérdés, csak jogi

A diéta során sok zsírt és kevés szénhidrátot visznek be, ez arra kényszeríti a szervezetet, hogy az energiaszükségletét zsírból fedezze, ez viszont nem működik akkor, ha az ember napközben zsírt eszik, esténként pedig benyom egy pizzát négy korsó sörrel – viszont ha ezt nem teheti meg, a magánélete egy részének is búcsút mondhat. Az új szabályozás azt is jelentené, hogy vér- vagy vizeletteszteket kellene bevezetni annak ellenőrzésére, hogy a katonák szolgálaton kívül is tartják-e magukat a speciális étrendhez, különben csak a hátrányaiból részesülnének, az előnyeiből nem, arra pedig semmi sem jogosítja fel a katonaságot, hogy az ember étrendjébe is beleszóljanak.

A pizzájukhoz ragaszkodó katonákon sem nyerte el mindenkinek a tetszését: E. Paul Zehr, a Victoriai Egyetem idegkutatója szerint az elképzelés figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az emberek nem csupán gépek, a kiegyensúlyozott étkezést pedig az evolúció alakította úgy, hogy ne lehessen parancsra, pusztán a jobb harci teljesítmény érdekében felülről szabályozni.

Ez persze nem tartja vissza az amerikai védelmi minisztérium kutatóit: a ketogén étrend mellett gőzerővel folyik a Panacea program, amelyben különböző teljesítményfokozó szereket fejlesztenek, ezekkel kapcsolatban pedig ugyanolyan, a személyes szabadságot érintő kérdések vetődnek fel, mint a kierőszakolt diétával. Sanders szerint itt nem technikai, csak jogi akadályokról van szó – miközben elismeri, hogy minden olyan döntésben, amely embereket érint, a hatóságoknak figyelembe kell venniük a döntési szabadságot – amelyről, ahogy ő maga is elismeri, a katonaságnál olykor hajlamosak megfeledkezni.