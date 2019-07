Az Alexa egészen megtört egy embert, aki skót akcentussal próbálta vele megértetni magát

You've got the power – a skóciai Inverbervie-ben élő Peter csupán annyit akart az Amazon digitális asszisztensétől, hogy játssza le ezt a számot a Wintől.

Peter még csak nem is durva skót akcentussal kérte ezt Alexától, amely azonban folyamatosan más számokat indított el, először Little Mixtől a Powert, majd hirtelen ötlettől vezérelve Bryan Adams Summer of 69-ját kezdte játszani.

A digitális asszisztens a végén már annak a parancsnak sem volt hajlandó engedelmeskedni, hogy „Alexa, stop!”, egészen kiborítva a Bryan Adams zenéjét valószínűleg nem kedvelő Petert, aki a végén már a „for fuck's sake” parancsot is bevetette (lefordítani nem illendő nyomásgyakorlás) – hiába.

A leállíthatatlan zenéből, a férj kiabálásából és a feleség nevetéséből összeálló kavalkádba a végén még a kutya is beszállt, az eredmény pedig az alábbi videó.

