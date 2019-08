Szegény Barryt azért hozták létre, hogy rajta gyakorolják a HR-esek, milyen érzés kirúgni valakit

Az élet egyre több területén alkalmazzák a virtuális valóságot oktatóeszközként: az amerikai Walmartban például így készítik fel a pénztárosokat az olyan extrém helyzetekre, mint a Black Friday, amikor egyszerre több tízezer megvadult vásárló tépi egymást az akciók miatt. Ezt élesben csak évente egyszer lehet kipróbálni, és az sem tipikusan egy első munkanapos feladat.

A VR technikát mindeddig elsősorban azért választották a munkáltatók, hogy ezzel teszteljék a felvételizők alkalmasságát – egy izraeli cégnél például egy egyszerűbb rejtvény feladása közben azt nézik, hogy a felvételiző hogyan lát hozzá a feladathoz, előbb felméri-e a teret, hova megy a virtuális térben. Mások egyszerűbb feladatokra használják: a Kentucky Fried Chicken amerikai éttermeiben a felvételizők először virtuálisan sütnek csirkét, mielőtt odaengednék őket az igazihoz.

Kínos beszélgetés-szimulátor

A mechanikus vagy egyszerűbb feladatok mellett most már új területen is bevetették a virtuális valóságot: azt várják tőle, hogy az alkalmazottak egy virtuális személyen gyakorolják az empatikus és hatékony kommunikációt. Barryt, a kedvesen mosolygó, némileg gyűrött arcú virtuális alkalmazottat arra fejlesztették ki, hogy folyamatosan kirúgják szgényt. A programot megalkotó cég, az amerikai Talespin szerint a VR különösen alkalmas az interperszonális képességek, az úgynevezett soft skillek fejlesztésére, amellett, hogy most épp az elbocsátás van soron, de a jövőben már különböző termékeket is tukmálhatunk a virtuális vevőkre – a program pedig az alapján értékel, hogy milyen sikerrel hajtjuk végre a feladatot.

Ő itt Barry, nem létezik, és az a munkája, hogy kirúgják Fotó: Talespin

A cég szerint a meggyőzőkészség és a kommunikáció fejlesztése általában költség- és időigényes, külön kommunikációs tréningeket kell tartani, személyes kapcsolatokat kell ápolni, így költséghatékonyabb is, ha az ember egy virtuális személlyel él szociális életet, és így tanulja meg kezelni a problémás helyzeteket.

Jelenlegi formájában Barry a kezébe temeti a kezét, kiabálni vagy sírni kezd, ha ügyetlenül rúgják ki, ezeket a szituációkat szeretnék elkerülni azzal, hogy a HR-es akár több százszor is elbocsáthatja a problémás kollégát a virtuális térben, mielőtt leülne egy valódi dolgozóval beszélni.