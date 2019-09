A Corvinus Egyetemen kiszámolták, hogy zöldebb megoldás csomagautomatát használni, mint házhoz szállítást kérni

Az egy küldeményre jutó szén-dioxid-kibocsátás a csomagautomatás kézbesítés esetében a legalacsonyabb (0,42 kg CO 2 e/csomag), míg a házhoz történő csomagkézbesítés átlagosan a legmegterhelőbb a környezetre (0.823 kg CO 2 e/csomag) - derül ki a budapesti Corvinus Egyetem Világgazdaságtan Intézetének júliusi tanulmányából, ami a hazai csomagküldő megoldások károsanyag-kibocsátását vetette össze (a CO 2 e, angolul equivalent carbon dioxide, értéke azt mutatja, hogy mennyivel járul hozzá a globális felmelegedéshez az adott üvegházhatású gáz).

Magyarországon közel ezer csomagkézbesítő cég tevékenykedik a „courier, express, parcel”, vagyis CEP területen. A tanulmányban vizsgált szolgáltatók adatai alapján itthon évi 50 millióra tehető a kézbesített csomagok száma, az iparág éves árbevétele pedig meghaladja a 60 milliárd forintot. A kutatók, Diófási-Kovács Orsolya és Szilágyi Szilvia négy, a tanulmányban meg nem nevezett cég adatait vetették össze egymással, 2017-es értékekkel kalkulálva.

A tanulmány megállapításai cégekre bontva:

1. cég: 9,3 millió csomagot kézbesített. Profilja sztenderd csomagkézbesítés, háromszor kísérli meg a csomag átadását, a csomag státusza nyomon követhető. A címzett módosíthat a kiszállítási címen vagy időponton, a feladó köthet szerződést visszáru bonyolítására is. A cég szénlábnyoma: 1,051 kg CO 2 e/csomag.

2. cég: 908 943 csomagot kézbesített. Profilja házhoz szállítás 2 munkanapon belül, csomagautomatás átvétel akár másnap. A cég szénlábnyoma 0,42 kg CO 2 e/csomag, ami a csomagautomatás szolgáltatására vonatkozik.

3. cég: 20 millió feletti csomagszám, szintén sztenderd kiszállítási forma. A cég a címzettet folyamatosan értesíti a csomag státuszáról, két alkalom helyett háromszor kísérli meg a kézbesítést. A címzett módosíthatja a kézbesítés helyét, napját, átirányíthatja a csomagját egy csomagpontra, illetve kérhet esti kézbesítést is. Lehetőség van visszárukezelésre, 24 órán belüli garantált kiszállításra, időablakon belüli kiszállításra, fővárosban szombati kézbesítésre is. A cég szénlábnyoma 0,64 kg CO 2 e/ csomag.

4. cég: 20,5 millió csomag, sztenderd szolgáltatás esetén a 20 kg-ot meg nem haladó csomagot 2-3 napon belül egyszeri alkalommal kísérli meg a futár átadni a címzettnek. Ha a címzett nem veszi át, átvételi ponton lehet felvenni a csomagot. Feláras szolgáltatások: tértivevényes kézbesítés, értéknyilvánítás 2 000 000 Ft-ig. A CO 2 e kibocsátás/csomag indikátor mérési módszerének kialakítása a cég speciális szolgáltatási struktúrája miatt folyamatban van.

A kibocsátás több mint tizede származik a szállításból

A szállítási és raktározási ágazat szén-dioxid-kibocsátása a magyar gazdaság összkibocsátásának 12 százalékát adja. A legtöbb csomagküldő cég háztól házig szolgáltatást nyújt, és többször is megismétli a kiszállítást, ha a címzett nem tudja átvenni a csomagot, ezzel tovább terhelve a környezetet - derül ki a tanulmányból.

A CEP-piac értéke 2018-ban világszinten elérte a 277 milliárd amerikai dollárt. A szektor évről évre átlagosan 6 százalékos növekedésnek néz elébe, amelynek egyik legfontosabb húzóereje az e-kereskedelem térnyerése. Ezzel összhangban nemcsak a szolgáltatások értéke nő, hanem a feladott csomagok száma is: globális szinten 2016-ról 2017-re 17 százalékkal növekedett a csomagszám – 2016-ban 64 milliárd csomagot kézbesítettek, 2017-ben már 75 milliárdot. Ha ez a tendencia a jövőben töretlenül folytatódik, 2020-ra a globális csomagszám meghaladja az évi 100 milliárd csomagot.