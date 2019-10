Elképesztő sebességgel pötyög az emberiség, a mobilos gépelés lassan leveri a billentyűzetest

Globális felmérésben mutatták ki, hogy a mobiltelefon képernyőjén sokan már majdnem olyan gyorsan tudnak két hüvelykujjal pötyögni, mint az asztali gépek billentyűzetén. A kétujjas technikával a mobilozók már 38 szót képesek leírni percenként.

A kutatásban 160 ország 37 ezer önkéntese vett részt (ami árnyalja is azért az eredményeket, mert egy ilyen feladatra feltehetően olyanok jelentkeznek, akik a platformon kellőképpen jártasak). A Cambridge Egyetem és a finnországi Aalto Egyetem kutatói szerdán egy tajpeji nemzetközi mobiltelefonos konferencián prezentálják az eredményeket. A gépelés/pötyögés sebességét és pontosságát is mérő párperces (angol nyelvű) tesztjüket te is kipróbálhatod.

Akik az egyujjas módszer hívei, átlagosan 29 szót voltak képesek leírni percenként, a kéthüvelykujjasok viszont 38-at, ami már csak 25 százalékkal marad alatta a hagyományos billentyűzettel írók átlagának. Egy rekorder önkéntes a mobiltelefonján képes volt az elképesztő percenkénti 85 szavas sebességet elérni, ami jócskán felülmúlja a billentyűzetes versenyzők 52 szavas átlagát.

Bár a világ minden részéről érkeztek tesztalanyok, a legtöbb résztvevő a húszas éveiben járó nő volt, és a kitöltők mintegy fele az Egyesült Államokból vett részt a kísérletben.

Naná, hogy a fiatalok gyorsabbak

A kutatók számára az volt a legmeglepőbb, hogy egyesek micsoda sebességgel képesek mobilon is szöveget írni – mondta Anna Feit, a kutatás egyik szerzője, a Svájci Szövetségi Technológiai Intézet (ETH Zürich) informatikusa. Az is beigazolódott, hogy a kétujjasok jóval gyorsabban pötyögnek, mint az egy ujjal telefonozók.

Az sem olyan meglepő eredmény, de most már adatolható is, hogy az a generáció, amelynek még vannak emlékei a kizárólag telefonálásra és sms-küldésre alkalmas mobiltelefonokról (horribile dictu a vezetékes telefonok korszakáról), sokkal rosszabbul teljesít, mint a fiatalok. A tizenévesek átlaga 40 szó percenként, míg a 40-es, 50-es éveikben járók 29, illetve 26 szót képesek leírni 60 másodperc alatt.

A teszt résztvevői átlagosan napi hat órát töltenek a telefonjukkal, a fiatalok közül sokan nem is alkotnak szöveget másféle eszközön, csak a telefonjuk érintőképernyőjén. Ám a készülékkel töltött rengeteg drága idő csak részben magyarázza a pötyögésben való ügyességet.

A telefonokba épített szövegalkotási mankók – például az automatikus javítás és a predikció – sokat segítenek, hogy a tulajdonos virtuóz pötyögővé váljon. Az autokorrekció használata például percenként átlagosan 9 szót javított az eredményen, míg a sokakat idegesítő prediktív szövegalkotás percenként 2 szóval lassította a pötyögést, mivel elvonta a kitöltők figyelmét.

Feit azt javasolja, hogy aki gyorsan akar mobilon pötyögni, tanulja meg mindkét hüvelykujját használni, és kapcsolja be az automatikus javítást, még ha idegesítő is.

