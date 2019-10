Pszichiátriai zavarok állatmodelleken, több ezer éves kislány Magyarországon, víz a Marson! – Csütörtökön ismét Budapest Science Meetup

Október 10-én, este 7-re várnak mindenkit a következő Budapest Science Meetup szervezői. A tudományos estének ezúttal is az MTA Könyvtár és Információs Központ ad helyet. A három előadásban változatos tudományterületek legújabb eredményeiről lehet majd hallani.

Az elsőben a folyékony víz mai marsi előfordulásának lehetőségéről lesz szó, a másodikban pszichiátriai zavarok vizsgálatáról állatmodelleken, végül pedig kiderül, mi a bioszociális régészet, és hogyan segít feltárni újkőkori emberek életének történetét.

Mint a legtöbb meetupra, a mienkre is lehet a Meetup.com-on, illetve Facebookon is regisztrálni, de nem kötelező. A részvétel természetesen ingyenes.

A részletes program

Hogyan keressünk folyékony vizet a Marson?

Pál Bernadett – CSFK Konkoly Csillagászati Intézet



Habár a tudomány jelenlegi állása szerint már elfogadtuk, hogy a bolygó történetében létezett stabilan folyékony víz a Mars felszínén, a mai helyzet nem ilyen egyszerű. A körülmények nem teszik lehetővé a folyók, tavak létezését, de ez valóban azt jelenti, hogy nem is fordul elő folyékony víz? Milyen kutatásokra és tervekre érdemes figyelni ebben a témában? Ezeket a kérdéseket fogjuk röviden körbejárni az előadásomon, különös tekintettel az elfolyósodás jelenségére.



„Animals go mental” – pszichiátriai zavarok állatmodelljei

Varga Zoltán – KOKI Transzlációs Magatartás Idegtudomány kutatócsoport

Az előadáson arra keressük a választ, hogyan kerülhetünk közelebb az emberi pszichiátriai betegségek megértéséhez és gyógyításához állatmodellek fejlesztésén keresztül. Kutatócsoportunk vizsgálatain keresztül megkísérlem bemutatni, mennyit fedezhetünk fel saját zavaraink hátteréből egy patkány, egy egér vagy egy hal agyában, és hogyan használhatjuk ezt az információt az emberi gyógyászatban.



Újkőkori életek. Bioszociális régészeti kutatások legújabb eredményei

Anders Alexandra – ELTE BTK, Régészettudományi Intézet



Mindannyian tele vagyunk történetekkel. Nem volt ez másképp a múltban sem, csak ezeknek jó részét már nem ismerhetjük meg. A bioszociális régészet összetett, a természet- és társadalomtudományok módszereit egyaránt használó megközelítése abban segít, hogy feltárjuk az elmúlt korok embereinek csontokban és tárgyakban rejtőző egykori életútjait. Előadásomban az i.e. 5. évezredben, a mai Polgár határában élt nyolc év körüli kislány és egy harmincas férfi élettörténetet mutatom be.

A Qubiten megjelent további meetupos cikkek itt olvashatók.