Elhunyt Vekerdy Tamás, a gyermekkor szabadságának legnagyobb magyar szószólója

Mára virradóra elhunyt a boldog és szabad gyermekkor legnagyobb magyar hírnöke, Vekerdy Tamás, a nemzetközileg is elismert magyar gyermekpszichológus, író, újságíró. Előadásain és könyveiben arra buzdította a szülőket és a gyermekeket nevelő óvónőket és tanítókat, hogy mindig megérteni igyekezzenek a gyerekeket. Például így:

„Ha szorongó kisgyerekünk arról panaszkodik nekünk, hogy nem tud elaludni, mert elalvás előtt újabban mindig a halálra gondol (lehet négy-öt éves, de akár kilenc is, ilyenkor bukkannak elő ezek a gondolatok), akkor vagyunk könnyű helyzetben, ha azt tudjuk mondani neki – mert így is hisszük! –, »gondold azt, hogy aki meghalt, az is él valahol, valahogy, csak egy másik világban, más formában mint eddig, mert semmi nem múlik el soha teljesen«. Azt fogjuk tapasztalni, hogy nem kell belebocsátkoznunk abba, hogy ez tényleg így van-e, ki mondja ezt, hogyan kell pontosabban elképzelnünk – a lehetőség valamit felszabadít és megnyugtat a gyermeki fantáziában.”