Lélegzetelállító videón a púpos bálnák egyedülálló vadászstílusa

A púpos bálnák (más néven hosszúszárnyú bálna, Megaptera novaeangliae) korántsem csak úgy vadászgatnak össze-vissza a tengerben. Akárcsak a prédájukkal játszó macskák, ők is gondosan megtervezik zsákmányuk elejtését. Miközben a felnőtt példányok gyakran élnek és vadásznak egyedül, a más cetfajokkal, például a palackorrú delfinekkel is szívesen barátkozó púpos bálnáknál nem ritka a csoportos vadászat sem. Ilyenkor egyedi vadásztechnikával lakmároznak a krillekből vagy kisebb heringekből, lazacokból álló kedvenc menüjükből.

Miközben a bálnák egyike spirális alakban úszik, és légzőnyílása segítségével buborékfüggönyt fúj a zsákmányként kiszemelt állatcsoport körül, a többiek alulról felfelé úszva lakmároznak a buborékcsapdában rekedt állatokból. A Hawaii Egyetem tengerbiológusai mindezt most kétféle nézőpontból is videóra rögzítették. Egyfelől drónokkal filmezték az akciót, másfelől a bálnákra erősített kamerákkal a vadászok szemszögéből is rögzítették az eseményeket.

Ezt meg is lehet nézni, itt: