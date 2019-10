A magyar orvosok által szétválasztott sziámi ikerpár másik tagja, Rukia is elhagyhatta az intenzív osztályt

Csaknem negyven éve jelent meg Kövi Pál alapvetése, az Erdélyi lakoma, akkor még csak Romániában. A New Yorkba szakadt, még csak nem is erdélyi Kövi a korabeli csúcsgasztronómia Puskás Öcsije volt, mégis kevesen ismerik. Most ismét megjelent receptgyűjteménye, méghozzá új körítéssel: kortárs magyar gasztromán írók és költők osztják meg az erdélyi konyhához kötődő élményeiket.