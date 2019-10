Tömegek rohanták meg Ausztrália híres vörös szikláját, az Ulurut

Ezrek gyűltek össze a semmi közepén, a legközelebbi várostól körülbelül 450 kilométernyire, hogy még egyszer felmászhassanak Ausztrália jelképére, az Ulurura, a hatalmas szikláról ugyanis szombattól kitiltják a turistákat. Az Uluru-Kata Tjuta Nemzeti Park vezetése azért döntött így, mert az őslakosok, akik egyúttal a park tulajdonosai is, szent helyként tisztelik a sziklát, valamint aggasztották őket az itt viszonylag gyakorinak számító balesetek is.

Az anunguk (a sziklát szentként tisztelő őslakosok) szerint az Uluruban rögzítették az istenek a teremtés történetét, ezért már évek óta könyörögnek a turistáknak, hogy ne másszák meg – mindeddig sikertelenül. A szentként tisztelt sziklára az őslakosok hite szerint nemcsak felmászni lenne tilos, hanem vannak olyan pontjai is, amelyekhez még hozzáérni sem lenne szabad – de hogy pontosan mit is kell tisztelni a kőben, azt még az őslakosoknak sem árulják gyerekkorukban, csak idővel avatják be őket a történetbe, ezért a közvélemény számára sem tudják indokolni a tilalmat.

Az őslakosok csak hangyáknak hívják a mászókat Fotó: SAEED KHAN/AFP

Sammy Wilson, az Uluru-Kata Tjuta Nemzeti Park döntőbizottságának nemrégiben leköszönt elnöke azt is sérelmezte, hogy sokan kizárólag csak a szikla megmászása miatt keresik fel a parkot, az anunguk szokásai és élete nem is érdekli őket. Társaival együtt azt remélik, hogy a tilalom ellenére a továbbiakban is sok turista keresi majd fel a nemzeti parkot – ami egyébként nem egészen mellékes, hiszen a turizmus az anunguk egyik legfőbb bevételi forrását jelenti.

A többség eddig sem mászott

A park vezetése már 2017-ben bejelentette, hogy a sziklát lezárják a nagyközönség számára, az Ulurut végül október 26-án, szombaton zárják le végleg, ekkor szerelik le a mászást megkönnyítő fémláncot is. A park tizenkét fős vezetőbizottsága egyhangúlag döntött a szikla lezárásáról, méghozzá napra pontosan 34 évvel azután, hogy az ausztrál kormány visszaadta az őslakosoknak a terület tulajdonjogát.

A világ legnagyobb sziklája Fotó: SAEED KHAN/AFP

A turisták tömege a sziklán is nyomot hagyott: az útvonalat kikoptatták, a szikla vörös felületén fehér ösvény mutatja, merre jártak a hegymászók. A 348 méter magas homokkő sziklára ezentúl csak az ananguk mászhatnak majd fel vallási ünnepeik alkalmával – azokat, akik kihasználták az alkalmat, és még utoljára megrohamozták a sziklát, tüntetők fogadták. Az őslakosok az Ulurut megmászó turistákat hangyáknak (munga) nevezik.

Az Uluru megmászása közben az első ide vezető út megépítése, 1948 óta legalább 37-en veszítették életüket, és a baleseteket az őslakosok különösen a szívükre vették. Azokat, akik a tiltás ellenére megpróbálnak felmászni a csúcsra, szombattól 6300 ausztrál dollárra, vagyis körülbelül 1,2 millió forintra büntetik. Grant Hunt, a sziklához legközelebb eső szálláshely, az Ayers Rock Resort bízik benne, hogy a nemzeti park látogatottsága nem csökken lényegesen: szerinte az ide látogató turisták 80 százaléka eddig is tiszteletben tartotta az anunguk kívánságát, és nem mászott fel a sziklára.