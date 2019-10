Ész Ventura: Ne hagyd, hogy kifogjon rajtad ez a kódolt szöveg!

Az 54. Ész Ventura feladvány volt az első, amire nem kaptam egyetlen helyes megoldást sem. Pedig egyáltalán nem egy kimondottan nehéz fejtörőről van szó, sőt mondhatjuk, hogy kódtörőknek ujjgyakorlat. Biztos a nyár volt a ludas, bár ha valaki ki tudta magának nyomtatni, akkor a strandlepedőn is egy jó időtöltés lehetett volna megfejteni, akár keresztrejtvény helyett. Ezen a héten ezért nem tűzök ki új feladványt, hanem adok egy kis segítséget ehhez a titkosírásos feladványhoz.

Segítséget egyébként már a feladat kitűzésekor is adtam, de azt sokan észre sem vették. Ritkán tűzök ki olyan példákat, amik nem egyértelműen megoldható matekpéldák, de ha mégis ilyen fejtörőt tűznék ki, akkor érdemes minden hozzá tartozó információt figyelmesen átolvasni, hátha vannak utalások, amik segítik a megoldást. Ilyen segítség lehet nem csak a feladvány címe, de a cikknek a címe is, amiben közlésre kerül, sőt még a cikknek a rövid kivonata is, ami csak a főoldalon látható. Azoknak tehát, akik a cikkhez közvetlenül jutnak és nem a főoldalról, ilyenkor érdemes megnézniük a Qubit főoldalát is, mert ott mindig van a cikkekhez egy rövid kivonat.

Most felidézem, mik voltak ezek a segítségek, azóta már a feladvány szövegébe is átemeltem. A legfontosabb, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni: nem mindegy, hogy honnan kezdesz neki e soroknak! És az is fontos, hogy sorokról beszéltem, sőt további segítséget adok és a szöveget még tovább tördelem, lásd a képet.



Azt is elárulom még, hogy a szöveg 1985-ben keletkezett, és még a szerzője nevét is megadom, de természetesen azt is hasonló módon rejtjelezve: J3?MJ3RJCTY1N

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.