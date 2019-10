Arcfelismerővel szűrnék ki a pornónézők közül a fiatalkorúakat Ausztráliában

Biometrikus azonosításhoz kötné a pornográf internetes tartalmakhoz való hozzáférést Ausztráliában egy új többpárti törvényjavaslat – számolt be a rendhagyó kezdeményezésről az információtechnológia nemzetközi híreire specializálódott ZDNet.

Az ausztrál belügyi tárca által is felkarolt kezdeményezés lényege az volna, hogy a pornónézést az állam részéről a központi Arcazonosító Szolgálat (Face Verification Service) engedélyezné – amennyiben az arcfelismerő algoritmus 18 évesnél idősebbnek találná a számítógép, tablet vagy telefon használóját.

A technikai megvalósítás mikéntje állítólag még nem tisztázott, de a javaslat beleillik abba a koncepcióba, amely biometrikus azonosításhoz kötne számos kereskedelmi szolgáltatást Ausztráliában, például pénzügyi és adminisztrációs tranzakciókat, hivatali ügyintézést.

A ZDNet szerint a határvédelmi, útlevél-ellenőrzési és terrorelhárítási célokra már most is használt hivatalos arcfelismerő rendszer mintájára létrehozandó pornóelhárító szolgálat bevezetéséhez technológiai fejlesztésekre és kiforrott jogi szabályozásra is szükség lesz.

