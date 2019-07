A Facebook és a Google is figyel, miközben pornót nézel, még inkognitó módban is

A pornószájtok tele vannak web trackerekkel, köztük a Google, a Facebook és az Oracle nyomkövető kódsoraival – írta szerdán a New York Times egy több mint 22 ezer felnőttoldalon elvégzett kutatásra alapozva. Ez azt jelenti, hogy legnagyobb techcégek valóban mindig figyelnek, akkor is, amikor azt hiszi az ember, hogy senki sem látja.

A Pennsylvaniai Egyetem, a Microsoft és a Carnegie Mellon Egyetem kutatói arra jutottak, hogy a Google követi a felhasználókat a legaktívabban: a vizsgált weboldalak 74 százalékának kódjában fedezték fel a cég nyomkövetőjét, míg az Oracle-ét a szájtok 24, a Facebookét pedig 10 százalékuk tartalmazta. Konkrét példákat nem hoztak a tanulmányban.

Valóságos járvány

A kutatók tavaly márciusban a webXray nevű nyílt forráskódú eszköz segítségével olyan kódokra vadásztak a pornószájtokon, amelyek harmadik félnek továbbítják a felhasználókról szerzett adatokat. A felnőttoldalakon valóságos járvány a felhasználók nyomon követése: az oldalak 93 százaléka továbbította valamiképpen egy harmadik félnek a mit sem sejtő pornónéző adatait, mégpedig átlagosan 7 darab harmadik félnek.

Ha valaki azt hitte volna, hogy biztonságban van, amikor a böngészőt inkognitó módban használja, tévedett: a beállítás csak attól véd meg, hogy a böngészés előzményeiben megjelenjen a kínos url, a harmadik fél attól még ugyanúgy megkapja az adatait.

Elena Maris, a Microsoft posztdoktori munkatársa, a tanulmány vezető szerzője azt mondta, a kiszivárgó adatok természete miatt nagyon nincs rendben, hogy a Google és a többi techvállalat gyakorlatilag ugyanolyan trackerekkel szórhatja meg a pornóoldalakat, mint mondjuk az online boltokat. Szerinte a pornószájtok üzemeltetőinek kellene elgondolkodniuk rajta, hogyan kellene hatékonyabban védeniük felhasználóik érzékeny adatait.

A vizsgált szexoldalaknak mindössze 17 százaléka volt titkosítva, a felhasználók tehát a hackereknek is kiszolgáltatva böngészgetnek a tartalmak között.





A nyomkövetők jelenléte a weboldalakon amúgy elég természetes: a Google Analytics például forgalmi adatokat küld vissza magának a weboldalnak, hogy az üzemeltetők nyomon követhessék a látogatottságot. A Facebooknak pedig a lájk jelét szokták előszeretettel beágyazni, bár egy pornószájt esetében ez eléggé felesleges eszköz lenne.

A Google és a Facebook azzal védekezett, hogy az így szerzett adatokat nem használja fel a netezők marketingprofijának építéséhez. Az előbbi cég egyik szóvivője a Business Insidernek azt mondta, hogy nem engedik, hogy a pornográf oldalakon Google-hirdetések jelenjenek meg, és tiltják a felhasználó szexuális érdeklődésén, illetve ehhez kapcsolódó aktivitásán alapuló reklámokat és reklámprofil-építést is. Emellett a Google-hez a szolgáltatásain keresztül nem érkezik be személyhez kapcsolható információ. Hasonlóan nyilatkozott a Facebook a New York Timesnak, míg az Oracle nem kívánta kommentálni a kutatást.

